Полиция сообщила о задержании 17 участников беспорядков в Дербенте

16 марта 2020, 17:58

На восьмерых участников акции протеста против увольнения сотрудников дербентского музея составлены протоколы о мелком хулиганстве, они и остальные девять задержанных отпущены.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта жители Дербента вышли на сход после того, как новый директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника озвучил сведения о допущенных при прежнем руководстве нарушениях. Участники несогласованной акции, недовольные увольнением фиктивных сотрудников музея, сломали ворота старейшей в России мечети, сообщила мэрия. Администрация Дербента заявила, что на сходе "звучали тезисы крайне националистической направленности", "а сама территория Джума-мечети была осквернена нецензурной бранью от собравшихся".

В отдел полиции были доставлены 17 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Дагестана. "В отношении восьми из них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). После проведения профилактических бесед все доставленные были отпущены", - сообщил представитель ведомства.

Размер ущерба, причиненного участниками беспорядков, в полиции не уточнили.