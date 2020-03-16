КПП "Верхний Ларс". Фото пресс-службы управления МЧС России по Северной Осетии, https://twitter.com/15mchs

16 марта 2020, 09:56

Проезд через "Верхний Ларс" закрыт

Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено сегодня в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщили североосетинские спасатели.

Участок дороги Владикавказ- Ларс закрыт с 02.00 мск сегодня.

Движение запрещено "в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд", сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, отмечается в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Скриншот изображения камер на КПП "Верхний Ларс". https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.html

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 09.40 мск сегодня на въезде в Россию из Грузии к пункту досмотра подъезжает одна машина, на выезде из России в Грузию дорога свободна. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com.

Напомним, ранее Военно-грузинскую дорогу из-за погодных условий в Грузии закрывали 5 марта для большегрузов, спустя сутки ограничения сняли.

"Кавказский узел" также писал, что с сегодняшнего дня Грузия приняла решение закрыть границу с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда днем без осадков при температуре -5, скорость ветра составит 5 метров в секунду. В ночь на 17 марта пройдет умеренный дождь, температура воздуха останется прежней, ветер усилится до 8 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

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