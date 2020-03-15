Обманутые ростовские дольщики потребовали легализовать самострои

15 марта 2020, 04:07

Обманутые дольщики домов, признанных судами самовольными постройками, провели пикет возле Центрального рынка Ростова-на-Дону, потребовав скорейшей встречи с губернатором области для решения вопроса о легализации их жилья либо выплат компенсаций.

Пикет собрал около сорока человек. В руках у участников были плакаты "Губернатор, есть серьезный разговор!", «Требуем встречи с губернатором!», «Нет сносу!», «Руки прочь от наших домов!» и другие, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Акция вызвала интерес у многих прохожих, которые шли на ближайшие остановки транспорта. Некоторые из них, наблюдая за людьми с плакатами, останавливались и делали фотографии, спрашивали у дольщиков о целях пикета. За пикетом наблюдали двое полицейских.

«Я приобрела жилье по договору купли-продажи, ничего строить не стали, обманули. Суд прошел, троих руководителей стройфирмы осудили, они подали апелляцию, ждем, что будет дальше. Брать с них нечего, потому что они все имущество распродали. Была довольно хорошая реклама, они рекламировали по всему городу, у них было четыре или пять офисов, разносили объявления, клеили на подъездах. По крайней мере, у нас на доске объявлений они были, в газете также была реклама. Мы люди советские и кто бы мог подумать плохое? Показывали разрешение на строительство. Я купила небольшую гостинку 18 метров на Инициативной улице, решила, что мне хватит. По тем временам — 2012 год заплатила более 400 тысяч», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» дольщица Алла Захарченко.

Трехэтажный дом по адресу Алма-Атинская, 24, по словам дольщицы Светланы Ивановой, готов на 90 процентов, однако был признан судом самостроем.

«У нас идут многолетние суды, так как владелица земли под домом обанкротилась и мы с ней судимся, так как она собирается выставить землю на торги, а дом который стоит на этой земле она не учитывает. Она говорит нам, что дом под снос. Действительно, есть решение суда от 2014 года. Если она продаст землю — то мы будем никем, и дом нам не будет принадлежать, так как он на ее земле. Застройщику дали срок, вроде бы он уже вышел, отсидев меньше. В тот момент — 2012 год в Ростове-на-Дону не было такого активного строительства, как сейчас, и мы искали семьей, как расширить свои жилищные условия. И вот так «попались». Дешевый вариант, нас это устроило на тот момент. Люди вложили деньги в квартиры от 600 тысяч рублей и больше, многие делали ремонт. Сейчас власти не хотят включать нас в реестр, по документам мы не проходим. Мы бы согласились и на помощь в подведении компенсаций. Деньги ушли, жилья нет, застройщик отсидел и все, получается взять с него нечего», - рассказала ростовчанка.

«Мы требуем встречи с губернатором, чтобы был принят проект нашего закона о поддержке обманутых дольщиков: расселения либо компенсации, потому что некоторые дома уже были снесены. Жилье я приобретала в 2011 году через агентство, через риэлторов, они приходили и оформляли договора, говорили, что все законно. Люди потратили различные суммы — от 500 тысяч и больше, ничего обратно не получали. Мы выиграли суд, есть постановление о взыскании денежных средств, но приставы говорят, что у застройщиков ничего нет. Выяснилось, что их имущество было реализовано уже в тот момент, когда началось следствие», - сказала дольщица Людмила, купившая квартиру в доме в переулке Жизненный.

«В 2010 году я заключила договор непосредственно с застройщиком, дом уже почти стоял готовый, сейчас он стоит в этом же состоянии. Мне обещали, что через два квартала мы войдем в этот дом. Затем продлили ввод еще на полгода, мы возмущались, в ответ говорили «еще не подвели коммуникации». Потом выяснилось, что за это время дом и землю под ним перепродали пять раз и мы остались без ничего. Была официальная характеристика на городском сайте на «Паллацио» и мы «клюнули». Квартиры были все проданы. Миллион и 350 тысяч рублей я заплатила по договору, дополнительно еще тысяч 500 я потратила. Судилась, дошла до апелляции, хотела подавать в Верховный суд, но сил уже не было», - рассказала дольщица Любовь Николаевна.

По словам дольщицы, она ездила к осужденному застройщику в колонию и задавала вопрос о возврате деньгах, на что он пообещал достроить дом. «Есть такая информация, что сейчас он уехал в Каменск-Шахтинский, изменил имя и фамилию, и снова занимается таким строительным бизнесом», - сказала она.

«Мы бьемся в судах не первый год: есть решение о сносе дома, застройщика посадили, а с нами, 30 семьями, что? Просим, чтобы хотя бы за свои деньги дали достроить дом. У нас много пенсионеров, часть из которых уже бомжи — они вложили все деньги. Приобретали жилье через агентство, заверяли, что все законно. В 2011 году это происходило, стройвариант однокомнатной квартиры я покупала за миллион 450 тысяч рублей. Никаких компенсаций мы не получали. Готовы даже добавить, лишь бы получить свое жилье» - сказала дольщица дома по улице Односторонняя, 42 Инна.

Еще один пикет дольщиков ростовских самостроев запланирован также на 15 марта.

«Регулирует этот вопрос общее гражданское законодательство, а именно Гражданский кодекс. Если человек покупает объект недвижимого имущества и продавец ему позиционирует, что это легитимный, законный объект, не имеющий каких-либо пороков с точки зрения права, а потом человек узнает, что этот объект построен с нарушениями и является в соответствии с 222 статьей ГК самовольным объектом, он вправе поставить вопрос перед тем лицом, которое осуществило ему продажу, о расторжении сделки и возврате денежных средств. Если лицо добровольно это не делает — то в судебном порядке расторгать сделку по общим основаниям, которые предусмотрены 166-й и последующими статьями Гражданского кодекса. В судебном порядке ставится вопрос о том, что ему предоставили неверную информацию: продали объект, который является самовольным, требования выдвигаются к стороне по сделке — тому лицу, кто продавал жилье. Соответственно, все требования по компенсации оплаченной суммы, убытки предъявляются этому лицу», - объяснил выход для дольщиков самостроев ростовский адвокат Денис Булгаков.

«По самостроям — многие застройщики заранее обеспокоились о том, чтобы с них было нельзя ничего взыскать, либо у них столько объектов, что даже при наличии имущества на всех [дольщиков] этого имущества не хватило бы. То есть, даже при наличии решения суда люди сталкиваются с тем, что получить свои деньги обратно реально нельзя, поскольку у застройщика нет имущества и это большая проблема. Получается, объект признан самовольным и его в худшем случае признают подлежащим сносу, а в «лучшем» случае — его не признают подлежащим сносу, но и не могут узаконить», - пояснил юрист.

«Закон ФЗ-214 дает определенные гарантии: если ты участвуешь в строительстве объекта, инвестируешь деньги, то ты должен заключить соответствующие договоры и после этого ты защищаешь себя законом. Если такой застройщик тебя обманул, либо обанкротился или по другим причинам недостроил дом — то в этом случае законом предполагается компенсация за счет средств федерального бюджета за неполученное жилье. Отличие самостроев в том, что у граждан, которые там покупали жилье, отношения с застройщиком регулируются общим гражданским законодательством, которое не предполагает компенсацию за счет средств бюджета и возможность для них — только взыскание средства с лица, который продал жилье. Если это мошенник и есть состав статьи 159 УК РФ — человек вправе обратиться в полицию, но уголовная ответственность предполагает лишение свободы либо штраф не в пользу этого человека, а просто назначение штрафа. Финансовые притязания можно заявить гражданским иском в рамках уголовного дела, либо отдельным гражданским иском — по статьям того же Гражданского кодекса. Проблема самостроев в том, что продававшие жилье граждане — физические лица или индивидуальные предприниматели, зачастую не подпадают под понятие строительной организации, которое предусмотрено законодательством и соответственно это не регулируется 214-м федеральным законом о долевом строительстве», - сказал адвокат Денис Булгаков.

На "Кавказском узле" опубликован материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.