Уроженец Чечни пожаловался на избиение в мордовской колонии

10 марта 2020, 04:42

Прокуратура больше двух недель не реагирует на заявление об избиении и унижении уроженца Чечни Ибрагима Баканиева в мордовской колонии, сообщил его адвокат. В колонии, где избили Баканиева, предвзятое отношение к мусульманам в целом и чеченцам в частности, считают сестра осужденного и правозащитница Асет Мальсагова.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года осужденные мордовской колонии, среди которых были и жители Чечни, совершили массовое членовредительство, протестуя против действий руководства исправительного учреждения. После этого в колонии начала проверку Общественная наблюдательная комиссия республики. Руководство УФСИН по Мордовии назвало акцию попыткой шантажа. ОНК не нашло доказательств неправомерных действий со стороны сотрудников колонии. По словам главы ОНК Мордовии Валерия Крутова, протестующие считали неправомерными требования заправлять кровати, выходить на зарядку, на прогулку, соблюдать порядок.

Уроженец Чечни Ибрагим Баканиев, отбывающий наказание в одной из колоний Мордовии, пожаловался на пытки. Видеоролик с его обращением был опубликован в сообществе Reality на видеохостинге Youtube.

На ролике, который длится восемь минут 27 секунд, коротко стриженый мужчина, одетый в черное, сидит за столом на фоне выкрашенной в розовый и желтый цвет стены. Он зачитывает с листа обращение "ко всем правозащитным организациям России, генеральному прокурору Российской Федерации и во все средства массовой информации".

Он жалуется на "долгие и унижающие достоинство пытки", сообщает, что его били и "оскорбляли по национальной принадлежности". "Повалили меня на пол и начали бить меня ногами", - рассказал, в частности, он, добавив, что у него отняли трость, которую он использует по медицинским показаниям из-за перенесенного инсульта. Этой тростью, по словам Баканиева, его также били.

Заключенный утверждает, что его призывали вставать, так как он "гордый чеченец", а когда он вставал, его снова "валили на пол, били руками и ногами и деревянной тростью". "Эти издевательства и пытки продолжать в течение четырех с половиной часов начиная примерно с 02.20 ночи и до 06.30 утра", - заявил Баканиев. Он утверждает, что избивавшие его добивались от него признательных показаний в совершении преступления, о котором ему ничего неизвестно.

Баканиев также утверждает, что его избиение - не первый подобный случай в колонии, однако проверяющие не принимали во внимание жалобы осужденных, а видео с камер наблюдения уничтожались. Проверяющие, по слова Баканиева, утверждают, что своими действиями осужденные пытаются навязать свои условия сотрудникам администрации колонии.

Осужденный попросил "обратить внимание на беспредел и беззаконие, которые творятся в колонии". В завершении обращения он заявил, что готов подтвердить все сказанное "на полиграфе, то есть на детекторе лжи". Обращение Баканиева, по данным на 03.00 мск сегодня, 10 марта, набрало 4316 просмотров, 513 лайков и 31 дизлайк, а также 161 комментарий. Пользователи главным образом выразили сочувствие осужденному и возмущение в связи с действиями сотрудников колонии. Как следует из описания, видео было записано 25 февраля.

Ролик также получил распространение среди пользователей Whatsapp, причем он сопровождается аудио-обращением, автор которого говорит на чеченском языке.

"Надо максимально распространить [...] В меру своих сил окажите помощь в этой работе. Если предать это дело огласке, получить резонанс… Еще 15 лет они ему хотят добавить, после того как 18 отсидит, да покарает их Всевышний", - говорит, в частности, голос за кадром, чье обращение перевел корреспондент "Кавказского узла".

Жители Чечни выказали сочувствие Баканиеву

Опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Чечни встревожил рассказ земляка.

"Мне ролик и аудио прислал знакомый. Я сразу всем своим контактам отправил, как просил автор обращения. Ситуация очень серьезная, как мне кажется, и речь идет не только о здоровье, но и о жизни человека. Самому пришлось пройти через такое, и я хорошо знаю, как себя ведут тюремщики в отношении жалобщиков", - сказал Муса.

"Очень тяжело было это смотреть и слушать. Это до какого состояния нужно довести человека, чтобы он вот так вот открыто пошел против целой системы? Очень сомневаюсь в том, что будет какое-то справедливое разбирательство, и руководство этой колонии понесет наказание", - уверена Фатима.

"У администрации колонии есть множество способов "сломать" человека. И такие вещи в российских колониях случаются, даже бывали случаи, когда осужденные мусульмане накладывали на себя руки, в том числе и уроженцы нашей республики, хотя самоубийство категорически запрещено в исламе [...] Ибрагим Баканиев сейчас находится в очень тяжелом положении, потому что администрация колонии приложит все силы для того, чтобы заставить его отказаться от своих слов, а для этого у них есть широкие возможности", - считает Идрис.

По словам сотрудника правоохранительных органов, Ибрагим Баканиев был осужден за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, разбой, бандитизм и незаконный оборот оружия.

"Он состоял в банде некоего Исы Абдуллаева и вместе с другими ее членами участвовал в разбойных нападениях на представителей власти и грабежах. Банда в 2011-2012 годах действовала на территории Грозного. После ликвидации главаря Баканиев и Акаев попытались перебраться в Польшу, но в 2013 году были задержаны в Белоруссии и депортированы на родину. Верховный суд республики приговорил Баканиева и двух других участников этой бандгруппы Абдурахманова и Акаева к длительным срокам тюремного заключения. Еще один участник банды Абухаджиев был объявлен в международный розыск", - рассказал сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Дело в отношении Ибрагима Баканиева, Магомеда Акаева и Альви Абдурахманова было передано в суд в сентябре 2013 года. Все трое обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 (разбой), частью 4 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), частью 2 статьи 209 (бандитизм), частью 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Кроме того, Баканиев обвинялся в посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Адвокат рассказал об обстоятельствах избиения Баканиева

Адвокат Ибрагима Баканиева Марат Ашимов 22 февраля подал заявление по факту пыток в колонии в Генпрокуратуру Российской Федерации, в прокуратуру Мордовии, Дубравную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, однако до сих пор реакции на обращения нет, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла" 9 марта.

Ашимов рассказал, что 18 февраля встречался с Баканиевым в колонии, и тот рассказал ему, что в ночь с 13 на 14 февраля он был избит, в отношении него было допущено унижение человеческого достоинства на национальной и расовой почве, половой неприкосновенности. В ходе этого визита адвокат и записал видеообращение Баканиева, выложенное впоследствии на видеохостинге YouTube.

По словам Ашимова, 14 февраля в одном из помещений колонии произошло возгорание. Осужденные стали покидать свои камеры, собрав вещи и постельные принадлежности. Покинул свою камеру и Баканиев. После устранения возгорания все осужденные были обысканы, а Баканиева отвели в отдельный кабинет, где собрались несколько сотрудников колонии.

"Без объяснений [причин] наносились удары руками и ногами по разным частям тела. При этом [сотрудник колонии] матерился и оскорблял Баканиева нецензурными словами, угрожал тем, что "изнасилует его, устроит ему ад, убьет его здесь" [...] По голове удары наносили кулаками, а по лицу били ладонями. По телу били ногами, попадая по рукам, ногам и грудной клетке. При этом они продолжали оскорблять его по национальному признаку, плевались в него. Минут через десять после начала избиения [сотрудник колонии] сказал [другому сотруднику колонии], чтобы тот произвел в отношении Баканиева насильственные действия, задевающие мужское достоинство [...] Он говорили при этом, что в колонии испортят ему жизнь, "опустят" его, сделают "обиженным" и тому подобное", - процитировал адвокат рассказ своего доверителя.

В перерывах между побоями, которые продолжались до 06.30 утра, Баканиеву предлагалось оформить явку с повинной и признаться в поджоге, сообщил адвокат.

По его словам, Баканиев взял кусок лезвия от бритвенного станка и стал наносить себе режущие раны левой руки. Лезвие у него отобрали. "После осмотра врача его повели в комнату для обыска в штабе, где продержали до вечера. Потом его вызвали на комиссию, что он якобы не поздоровался с сотрудником, и дали три месяца ЕПКТ [единое помещение камерного типа]", - добавил Ашимов, отметив, что после этого Баканиева увезли в другую колонию.

Ранее, по словам адвоката, по прибытии в колонию, в которой впоследствии он был избит, у Баканиева состоялась беседа с руководством исправительного учреждения. Его предупредили, что у них не будет к нему никаких претензий, если он не будет "лезть ни в какие сложности".

"Потому его не трогали, относились к нему даже более мягко, чем к другим. Он сидел в СУСе [специальные условия содержания], имеющих собственное мнение не любят пускать в общую зону. Договоренность была нарушена после произошедшего поджога. С его слов, он в этом участия не принимал. Однако начальство колонии обвинило его в том, что он не вмешался, и потому поджог произошел, предполагая, что он знал о готовящемся", - рассказал адвокат.

По его мнению, оснований утверждать, что было какое-то разбирательство, и руководство колонии установило причастность или осведомленность Баканиева о готовящемся поджоге, не приходится в связи с тем, что расправа над ним произошла в короткий промежуток времени после поджога.

"Они должны были кого-то опросить, посмотреть видеокамеры, а здесь не прошло и часа", - отметил он, добавив, что в другую колонию его перевели впоследствии "подальше от ситуации". "Наверное, сейчас это лучше, сильных жалоб из этой колонии никогда не было. Условия у него сейчас жестче, это ЕПКТ, практически камера", - рассказал Ашимов.

Что касается колонии, откуда перевели Баканиева, то, по словам Ашимова, в ней отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

"Весной 2019 года там был жесткий бунт: заключенные вскрывали себе животы, загоняли в животы предметы, протест был очень жесткий. Закончилось это проверкой УФСИН, по итогам которой начальник остался на месте. Основных недовольных и тех, у кого есть поддержка с воли - их около десяти человек, увезли в Ставрополье. В последнее время их было семь человек в СУСе", - сообщил Ашимов.

Адвокат также отметил, что на проведение проверки по изложенным со слов Баканиева в жалобе фактам у надзорных органов есть месяц. Он выразил сомнение, что реакция последует раньше установленного срока.

Кроме того, по словам Ашимова, он направил запрос в колонию, где сейчас содержится Баканиев, на предоставление результатов медосмотра. "Формально медсанчасть не подчиняется колонии, мы сделали запрос по результатам медосмотров, пока нам не ответили", - сообщил он.

Что касается действий сотрудников колонии, которые, как утверждает Баканиев, избили его, то, по словам адвоката, он усматривает в них, "как минимум, статью 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". "Это в общем, а если углубляться, то и побои, и легкий вред здоровью, и насильственные действия сексуального характера", - также отметил Ашимов.

Сестра Баканиева рассказала о предвзятом отношении к мусульманам в колониях

По словам сестры осужденного Розы Баканиевой, во время бунта, произошедшего в колонии в 2019 году, брат находился в больнице.

"Брата перевели в [эту колонию] из Коми в конце 2018 года. В Коми были пытки, он за кого-то заступался, там у него и произошел инсульт. Впоследствии начальника тюрьмы уволили. Брата перевели из-за того, что он не может находиться в Коми из-за здоровья. Медкомиссия так решила. Жалобы тогда проверялись, я была на связи с председателем ОНК. Они помогли, и не только ему, но чеченцам, татарам, мусульманам, были издевательства, потом прекратились. Несколько комиссий там было. Его несколько раз избивали, он резал вены, он лежал в реанимации. После проверок и перевода брата заключенные нам писали, что у них этих проблем более нет, все-таки брат своего добился", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что в Мордовии также были незначительные нарушения его прав, не доходившие до избиений. "Его в Мордовии унижали. У него были проблемы, отнимали Коран, рвали, но пыток в течение этого времени не было. Он уже восемь лет сидит, осужден на 13 лет, осталось пять", - отметила она.

Колония, где был избит Баканиев, действительно известна частыми жалобами на отношение к заключенным из регионов Северного Кавказа, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" чеченская правозащитница Асет Мальсагова.

"Лично выезжала неоднократно. Сотрудники этой колонии многократно совершали преступные действия в отношении осужденных. Мордовские колонии известны тем, что еще в 2008 году был первый клич оттуда, когда пытали по национальному, конфессиональному признаку. Были громкие истории, из Чечни выезжала туда комиссия", - рассказала она.

По ее словам, рычагов влияния на ситуацию в колониях очень мало, "в системе круговая порука", причем особо предвзятое отношение к осужденным чеченцам.

"Многие военные, воевавшие в Чечне, теперь работают в исполнительной системе. Конфликт продолжается уже в застенках. И самое ужасное, сотрудникам и их начальству все равно, за что осужден чеченец. Главное - он чеченец, а чеченцы на подсознательном уровне воспринимаются бандитами", - отметила Мальсагова.

"Кавказский узел" не располагает в настоящий момент комментариями от представителей надзорных органов по обращению Ибрагима Баканиева и его защитника о пытках и причинении насилия в колонии.

Напомним также, что правозащитники еще в 2015 году указывали на бесчеловечное отношение к выходцам из Чечни и Ингушетии в российских колониях. Доклад "О положении жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в учреждениях пенитенциарной системы" комитета "Гражданское содействие" был представлен весной 2015 года.