04 марта 2020, 00:24

Акция протеста сторонников Аслана Бжании приостановлена

Протестующие согласились дождаться мнения кандидата в президенты Аслана Бжании по вопросу переноса даты выборов в Абхазии.

Как писал  "Кавказский узел", около 400 человек 3 марта провели акцию у здания Кабмина с требованием отставки правительства и исполняющего обязанности президента Абхазии. Они настаивают на том, чтобы президентские выборы, назначенные на 22 марта, были перенесены на более поздний срок. Глава ЦИК отверг такую возможность, хотя штабы всех трех кандидатов приостановили предвыборную кампанию.

Протесты начались после того, как кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был экстренно госпитализирован 2 марта в Краснодарском крае. Члены новой инициативной группы считают, что политика отравили. Консилиум краснодарских врачей установил, что причиной недомогания Бжании стала двусторонняя пневмония, сообщили абхазские журналисты. Диагноз пока предварительный, анализы на отравление должны быть перепроверены, считает представитель политика.

Протестующие начали расходиться после того, как их к этому призвал кандидат в вице-президенты Бадра Гунба, сообщил 3 марта "Спутник Абхазия". 

Гунба в своем выступлении перед участниками акции рассказал, что были проведены переговоры с остальными кандидатами в президенты, и они решили, что вопрос о переносе выборов президента будет решен после того, как сам Бжания выскажет свою позицию. Собравшиеся поддержали позицию кандидата в вице-президенты.

Перед этим исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел встречу с кандидатами на пост президента республики Адгуром Ардзинба, Леонидом Дзапшба и кандидатом на должность вице-президента Бадрой Гунба, информировало издание. Бганба сообщил, что проведет переговоры с руководителями штабов всех кандидатов 4 марта.

Аслан Бжания принимал участие в выборах президента Абхазии в 2014 году и получил тогда 35,91 процентов голосов избирателей, говорится в биографии политика, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кризис в Абхазии". 

Примечание:

"Аслан Бжания вернулся в Абхазию", "Объявлена дата рассмотрения жалобы Квицинии на итоги выборов в Абхазии", "Оппозиция Абхазии потребовала отменить инаугурацию Хаджимбы".

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