Грозненка отвергла в суде обвинения в финансировании ИГ*

03 марта 2020, 23:33

Уроженка Чечни Лилия Саидова перевела более 266 тысяч рублей на нужды запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство», считают следователи. Подсудимая подтвердила только переводы младшему брату в Турцию, отказавшись признать вину. Саидова находится в медсанчасти СИЗО после обнаруженного заболевания желудка, сообщил ее отец.

Как писал "Кавказский узел", 30 января Кассационный суд в Москве оставил в силе арест Лилии Саидовой, обвиняемой в финансировании терроризма из-за перевода денег брату в Турцию. Сотрудники спецслужб вынуждают Саидову дать признательные показания и оговорить незнакомого ей человека из Дагестана, заявили отец и адвокат уроженки Чечни.

На заседании 3 марта во Втором Западном военном суде в Москве начались слушания по делу 32-летней уроженки Грозного, матери четверых детей, врача-стоматолога московской поликлиники Лилии Саидовой. Саидова обвиняется по статье о содействии терроризму через финансирование деятельности террористической организации (ч. 1, ст. 205. 1 УК России). Максимальная санкция по данной статье – 15 лет заключения.

На заседании, проходившем в небольшом зале, присутствовали два защитника Саидовой, прокурор и трое судей, сообщил корреспондент «Кавказского узла», который бел единственным представителем СМИ на процессе. Отец подсудимой Султан Саидов во время заседания находился в коридоре суда, так был заявлен свидетелем защиты и до своего допроса не может участвовать в процессе.

Саидову обвинили в переводе более 266 тысяч рублей на нужды ИГ*

Заседание началось с оглашения обвинительного заключения, которое зачитала гособвинитель. Из него следует, что Лилия Саидова исповедовала «крайние, наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к «джихаду», и, зная об участии сторонников ИГ* в сирийском конфликте на стороне боевиков, профинансировала террористов.

По версии обвинения, Саидова по просьбе брата, против которого заочно было возбуждено уголовное дело по статьям об организации и участии в террористическом сообществе, а также содействии терроризму (ст.205.4, 205.1 УК России), в конце 2016 года перевела 94 тысяч рублей на указанный им номер карты. А в начале 2017 года подсудимая, по версии следователей, перевела 2600 долларов США (более 172 тысяч рублей) на имя девушки, которую объявили в международный розыск за хранение оружия. На самом же деле карта принадлежала другой девушке, в отношении которой в Дагестане позднее возбудили дело за финансирование терроризма, говорилось в обвинительном заключении.

Основным свидетелем обвинения, исходя из текста заключения следствия, является обвиняемый по той же, что и Саидова статье - о содействии терроризму, который создал в мессенджерах Telegram и WatsApp «закрытые группы в целях сбора денежных средств для финансирования терроризма». Следствие уверено, что сбор средств «на помощь братьям» - как было обозначена их цель в этих группах- «завуалировано указывал» на то, что идет сбор средств на нужды деятельности членов ИГ*.

Лилия Саидова категорически отвергла обвинения в финансировании терроризма.

«Я исповедую традиционный ислам и никакого отношения к радикалам не имею. Переводы осуществляла своему младшему брату в Турцию, так как он оказался в затруднительной жизненной ситуации. Ни о каком участии в террористических организациях не думала. У меня четверо малолетних детей, которых я воспитываю одна, и кроме этого меня ничего не интересует», - заявила Саидова в суде.

Саидова переводила деньги на неидентифицируемые банковские карты

На заседании как свидетель обвинения была допрошена финансовый специалист Марина Алейникова, которая по поручению силовиков составила отчёт финансово-бухгалтерского исследования финансовой активности обвиняемых по делу. Причем единый отчёт касался всех семи первоначальных фигурантов уголовного дела, четверо из которых уже освобождены по реабилитирующим обстоятельствам.

Черемушкинский районный суд Москвы 13 декабря 2018 года арестовал шестерых выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков. Помимо Лилии Саидовой, были арестованы Мадина Байсарова и четверо мужчин – Саид-Хамзат Байсаров, Ислам Саадаев, Ислам Мусаев и Салман Рамазанов. Седьмая подозреваемая по делу, Анжелика Бабан, была отправлена под домашний арест, так как решила сотрудничать со следствием. В декабре 2019 года преследование Бабан, Рамазанова, Саадаева и Байсарова было прекращено, они получили право на реабилитацию.

Суть показаний Алейниковой сводилась к тому, что с шести карт Саидовой с 2015 года осуществлялось множество транзакций, в том числе 493 - на «неидентифицируемые карты». «Неидентифицируемая карта - это карта, чьи исходные данные неизвестны, нет привязки ни к счету, ни к номеру телефона», - пояснила эксперт.

На вопрос подсудимой, почему банк принимал переводы на неидентифицируемые карты, свидетельница ответила, что такой вопрос ей на исследовании не ставился. «При нашем уровне развития цифровой экономики в Российской Федерации, (перевод денег, если не известны номера карт), наверное, возможен», - ответила свидетельница на вопрос председательствующего судьи.

При этом Алейникова отметила, что часть получателей денег от Саидовой - это «участники террористической организации». «Это мне известно из схемы денежных переводов, предоставленных для исследования мне из (силового ведомства)», - пояснила свидетельница.

Другой адвокат Саидовой Инара Багадсарян попыталась выяснить у свидетельницы, каковы были её выводы по другим обвиняемым, но судья отклонил такую постановку вопроса.

«Вы называете фамилии лиц, чьи дела не рассматриваются в суде. То, что они освобождены, это можно обжаловать или можно аплодировать этому, но в суде сейчас только дело Саидовой», - возразил судья.

По словам адвоката, из девяти томов уголовного дела, только один том посвящен самой Лилии Саидовой. «Материалы уголовного дела составляют девять томов. Из них только один том касается Саидовой. В остальных томах имеются характеризующие сведения, результаты изучения биллингов, транзакции других шести человек, которые первоначально шли в одном деле с Саидовой и затем четверо из них были освобождены по реабилитирующим обстоятельствам», - обратила внимание судей адвокат Багдасарян.

После оглашения прокурором ряда документов из дела, суд постановил объявить перерыв с открытой датой следующего заседания. Дата будет определена после того, как будет налажена видеосвязь для допроса главного свидетеля обвинения, передал корреспондент «Кавказского узла».

Отец Саидовой сообщил об ухудшении здоровья дочери

Финансово-бухгалтерский отчет о транзакциях, представленный на заседании экспертом, составлялся в расчете на группу обвиняемых, пояснил после заседания адвокат Сулейман Ибрагимов. «Но в итоге четырех освободили, а других никак не удалось связать друг с другом и они пошли по отдельным (уголовным) делам. А исследование финансовой активности все равно осталось одно на всех», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Ибрагимов.

Две недели назад Лилия Саидова помещена в медсанчасть, которая расположена при СИЗО №1, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» после процесса ее отец. «У неё обнаружили (заболевание желудка). Она лечится сейчас. Сотрудники там её не тревожат», - сообщил Султан Саидов.

Напомним, что ранее Султан Саидов также заявлял, что его дочь жаловалась на затягивание посещение ею медчасти, "хотя она нуждалась в лечении".

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда.

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