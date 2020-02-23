23 февраля 2020, 22:12

Подросток возвращен из Южной Осетии грузинской стороне после задержания

Юноша, задержанный на приграничной территории и доставленный в цхинвальский изолятор, отпущен и передан грузинской стороне.

"Кавказский узел" писал, что 17-летний грузинский подросток был задержан и доставлен в Цхинвал, когда собирал дрова в лесу около села Кирбали в Горийском районе, недалеко от линии разграничения с Южной Осетией. 

"Сразу после задержания подростка была задействована горячая линия нашей миссии, и мы обеспечили коммуникацию между сторонами по возвращению подростка", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Миссии наблюдателей от Евросоюза.

Подросток освобожден из изолятора в Цхинвали и передан грузинской стороне, сообщил со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави-2" корреспондент "Кавказского узла".

Отец подростка уже трижды задерживался за пересечение линии разграничения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лидер общественного движения "Сила в единстве" Давид Кацарава. С его слов, эта семья живет очень бедно, и на момент задержания подросток с отцом и еще одним человеком занимались сбором дров на продажу. "В семье три ребенка, нужно как-то зарабатывать", - пояснил Давид Кацарава.

Ограничения на переход границы Грузии и Южной Осетии нарушают права жителей приграничных сел, люди там не могут вести хозяйство без риска быть задержанными за пересечение границы, констатируется в опубликованном на  "Кавказском узле" докладе "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии" Amnesty International.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Выставка привлекла внимание к задержаниям жителей приграничных сел Грузии", "Южная Осетия обвинила Грузию в порче пограничных знаков", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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