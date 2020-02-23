Отчет властей о примирении кровников вызвал скепсис в Чечне

23 февраля 2020, 13:29

Семья Гайсултановых из Шелковского района простила представителя семьи Алхазовых после того, как он поклялся в непричастности к убийству их родственника, следует из опубликованного 22 февраля репортажа чеченского телеканала. Осужденному за убийство Беслану Алхазову по-прежнему угрожает кровная месть, обратили внимание жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, что по инициативе властей Чечни примирились две семьи из Веденского района, которые 25 лет находились в состоянии кровной вражды. Пользователи Instagram высказали тогда предположение о принудительном характере обряда. Принудительное примирение может привести к возобновлению конфликта, указали востоковеды.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Телесюжет, озаглавленный "Власти ЧР помогли решить конфликт между семьями из Шелковского района", 22 февраля опубликован на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный". Два года назад во время бытового конфликта житель Шелковской Беслан Алхазов убил Нур-Али Гайсултанова из станицы Гребенская. Потерпевшая сторона считала причастным к убийству и старшего брата Беслана Алхазова – Алхазура, но согласилась простить Алхазура Алхазова, если он подтвердит свою невиновность клятвой на Коране, сообщили авторы телесюжета.

На кадрах видеорепортажа видна большая делегация старейшин и представителей двух семей, перед которыми выступил заместитель муфтия республики Ансар Хетиев. Затем одетый в длинный плащ с закрывающим лицо капюшоном мужчина произнес клятву, держа руку на Коране, и представитель семьи убитого откинул с его головы капюшон в знак того, что отныне он может не скрываться от них и не опасаться мести, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Сам Беслан Алхазов осужден за убийство и отбывает срок в колонии, сообщили авторы телесюжета, подчеркнув, что Алхазовы обратились за помощью в разрешении конфликта к главе Чечни во время его прошлогоднего прямого эфира.

Прощение подозреваемого в причастности к убийству не означает, что кровники простили убийцу, обратил внимание сотрудник местной общественной организации Адлан. "Потерпевшие простили только подозреваемого в причастности к убийству, но не самого убийцу, который сейчас отбывает срок в тюрьме. То, что его осудили по закону, не снимает с него кровную месть. В любом случае, этот вопрос придется решать. Виновная сторона пока добилась лишь того, чтобы не стали преследовать непричастного к убийству члена своей семьи, а чем этот конфликт завершится, сказать трудно. У нас кровную месть осуществляли и через 10, и через 20 лет", - сказал Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное опасение высказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Салах. "В вопросах кровной мести у нас приятно больше опираться на адаты, чем на шариат. По шариату кровная месть может распространяться только непосредственно на убийцу, по адатам же она распространяется на всех близких родственников виновного по отцовской линии. У нас многие в принципе так и поступали. Если какое-то время не удавалось найти убийцу, в отместку расправлялись с его братом, сыном, отцом, двоюродным родственником и объявляли, что «взяли свою кровь», и это служило основанием для прекращения кровной мести", - рассказал Салах.

В то же время мужчина высказал одобрение решением пострадавшей семьи. "То, что власти помогли спасти от кровной мести невиновного человека, я только приветствую. Принесение клятвы на Коране - это самый веский и значимый аргумент его невиновности", - сказал он.

"То, что власть примиряет кровников, можно приветствовать. Но с другой стороны, это неопределенность в будущем. Если сегодня кого-то заставить примириться, то неизвестно, как он или члены его семьи поведут себя завтра", - высказал свое мнение корреспоненту "Кавказского узла" грозненец Султан.

В июле 2011 года муфтият Чечни заявил, что 376 из 417 существовавших в республике конфликтов на почве кровной мести были урегулированы комиссией по национальному примирению, созданной в 2010 году по инициативе властей. 17 октября 2011 года Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью. На следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Жить в условиях угрозы кровной мести - это "страшное и тяжелое испытание", считает жительница Грозного Лейла. "С нами по соседству одно время жила семья, скрывавшаяся от кровной мести. Никогда не было такого, чтобы их ворота были открыты. Окна были постоянно завешены, на улицу открыто выходили только женщины и дети, одежду в основном носили темную. Никогда не слышала громкой или веселой музыки в доме, не видела радости на лицах... Несколько лет это продолжалось, пока они не уехали. Потом слышала, что им все-таки удалось получить прощение. Поэтому то, что хоть один такой случай (кровной мести) благополучно разрешился, меня радует. Кто и как и примирил, уже неважно", - сказала Лейла корреспонденту "Кавказского узла"

Публикация о примирении кровников, размещенная 22 февраля на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, набрала к 13.25 мск более 4,4 тысячи отметок «нравится» и 73 комментария. Авторы большинства из них на чеченском языке выразили одобрение решением пострадавшей семьи, передал корреспондент "Кавказского узла".