Наблюдатель на выборах в Астрахани приговорен к обязательным работам

20 февраля 2020, 02:32

Суд решил, что активист штаба Навального в Астрахани Артем Тербалян использовал поддельное направление на избирательный участок в качестве наблюдателя на президентских выборах, и приговорил его к 240 часам обязательных работ. Обвинение Тербаляна сопредседатель "Голоса" назвал абсурдным.

Как писал "Кавказский узел", ранее Артем Тербалян, в феврале 2018 года, был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение правил организации митинга. Активист заявил, что не считает себя организатором акции.

18 марта 2018 года проходило голосование на выборах президента России. Согласно оглашенным итогам голосования, Владимир Путин во всех регионах юга России одержал победу. Сообщения о вбросах поступали из Краснодарского края, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана. На некоторых участках в Дагестане, Волгоградской области и на Кубани результаты выборов были отменены по причине вбросов. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов, однако предвыборная кампания проходила лишь с видимостью соперничества, а фактически выборы были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро".

Кировский суд Астрахани 19 февраля признал активиста астраханского штаба Навального Артема Тербаляна виновным по ч. 3 ст. 327 УК России (использование подложного документов), сообщила активистка Вера Иноземцева на своей странице в соцсети Facebook в день вынесения судебного решения.

"Смягчающими обстоятельствами явились отсутствие судимостей, молодой возраст и, конечно, положительная характеристика", - написала Иноземцева. По ее словам, решение будет обжаловано.

В мае 2018 года Вера Иноземцева была оштрафована на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном шествии. По словам девушки, шествия после акции "Он нам не царь" не было.

Дело против Тербаляна было возбуждено в мае 2019 года из-за фальшивого, по версии следствия, направления на избирательный участок в качестве наблюдателя во время президентских выборов 2018 года. Перед выборами, по словам Тербаляна, он получил направление от Владимира Васюхина, доверенного лица кандидата в президенты Бориса Титова, а после самих выборов к нему никаких претензий не было.

"[Доверенное лицо кандидата в президенты Бориса Титова Владимир] Васюхин сказал, что подписывал направления не для Астрахани, а для Челябинска. Плюс наперекор всем моим словам заявили, что я знал, что так нельзя. (Следователи) ссылались на закон о выборах, где якобы сказано, что так нельзя, но мы этих пунктов там не нашли", - процитировало 19 февраля Артема Тербаляна издание "Медиазона".

Адвокат Тербаляна Татьяна Иванушкина удивилась, что законность направления на избирательный участок проверили только спустя год после выборов. "Никаких объяснений, почему спустя год направление посчитали поддельным, нам не дали. Неясно и то, почему из всех наблюдателей с похожими документами интерес вызвал только мой подзащитный", - привело слова Иванушкиной после первого допроса активиста "ОВД-инфо" 31 мая 2019 года.

Прокурор требовал приговорить Артема Тербаляна к году ночного домашнего ареста, однако суд решил дать 240 часов обязательных работ, сообщило 19 февраля движение в защиту прав избирателей "Голос" на своем сайте.

Артёму Тербаляну 20 лет. Он студент Астраханского госуниверситета, будущий педагог, сообщили "Астраханские новости" 20 января.

Проверить правильность оформления документов Тербалян, как наблюдатель, не мог, считает юрист Станислав Рачинский. "Волонтер, получая направление, действует добросовестно - не менее добросовестно, чем избирательная комиссия, это направление принявшая", - сообщил Рачинский.

Претензии следствия и обвинение, предъявленное к наблюдателю Тербаляну, сопредседатель движения "Голос" Юрий Гурман назвал абсурдными. "Ему вменяется использование подложного документа, хотя экспертиза установила, что подпись доверенного лица в направлении наблюдателя подлинная. То, что свои ФИО и номер участка вписываются наблюдателем или любым другим лицом, сегодня является обычной практикой. Так происходит направление на участки практически всегда всеми кандидатами и партиями", - приводятся слова Гурмана на сайте движения.

На сайте Кировского райсуда Астрахани говорится, что по делу Артема Тербаляна приговор был вынесен 19 февраля, однако текст решения суда, по состоянию на 02.30 мск сегодня, не опубликован. До вынесения решения по делу состоялось семь заседаний.

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