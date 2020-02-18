Ростовчанин оправдан по делу об убийстве отца в доме на Театральном спуске

18 февраля 2020, 21:25

Суд в Ростове-на-Дону вынес оправдательный приговор предпринимателю Алексею Манукину по делу об убийстве его отца. Незадолго до смерти убитому поступали предложения о продаже дома, но он отказался и в ответ прозвучали угрозы, рассказала мать Манукина.

Пролетарский райсуд в Ростове-на-Дону сегодня вынес оправдательный приговор Алексею Манукина на основании вердикта коллегии присяжных, которая 12 февраля признала Манукина невиновным за отсутствием события преступления, передал корреспондент «Кавказского узла» из зала суда. Судья также отменил ему меру пресечения - подписку о невыезде и признал за ним право на реабилитацию. Поддержать Манукина в зал суда пришли восемь человек.

По версии обвинения, в 4 часа утра 14 декабря 2016 года Алексей Манукин, находясь в алкогольном опьянении, решил приехать к 67-летнему отцу Владимиру Манукину на улицу Шатоевская, 23. Вспомнив детскую обиду — развод отца с матерью - Алексей Манукин нанес отцу руками и ногами в ботинках удары, от которых пожилой мужчина скончался через несколько часов, полагает следствие. Алексей Манукин, в свою очередь, утверждал, что причин совершать преступление у него не было, так как инициатором развода была мать подсудимого. Он также заявлял, что был с отцом в хороших отношениях, помогал ему с ремонтом дома. Алексей Манукин заявлял, что приехал к отцу после того, как тот позвонил ему и он услышал его стоны. Приехав домой к отцу, он занес его в дом и вызвал «скорую помощь», рассказал обвиняемый. Признательные показания после задержания Алексей Манукин объяснил пытками со стороны силовиков. Он обвинялся по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), санкции которой предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы.

Погибший Владимир Манукин в августе 2016 года получал угрозы от людей, предлагавших ему обменять дом на комнату в другом месте, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» мать Алексея Галина Манукина.

«Он провел сигнализацию во двор, так как кто-то к нему залезал. Весной и летом, в августе (2016 года), некие риэлторы предлагали ему комнату в общежитии, комнату в коммуналке, но он отказывался, потому что надеялся оставить дом Алексею. В итоге ему сказали: «Ты еще об этом пожалеешь», а 14 декабря 2016 произошли эти события» - сказала она.

Об угрозах при отказе от продажи недвижимости в этом районе также ранее заявляли в суде потерпевшие при пожаре на Театральном спуске, произошедшем 21-22 августа 2017 года. 5 февраля свидетельница заявила в суде, что собственникам перед пожаром 21-22 августа 2017 года поступали предложения о продаже домов, а тем, кто отказывался, угрожали. Очевидцы описывали группу людей с закрытыми лицами, которые заходили во дворы и поджигали дома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, заявили 15 января в суде двое из допрошенных погорельцев. На заседании 16 декабря 2019 года одна из потерпевших также рассказала об известных ей угрозах поджога домов в квартале.

Она также рассказала, что в 2011 году в доме Владимира Манукина произошел пожар, и пожарные в акте написали, что он начался из-за печи. "Выгорели входные двери, окна и шкаф, который стоял рядом с дверьми, остальное залили пожарные. Когда мы делали ремонт, то в печке нашли несгоревшие бумагу и дрова", - рассказала Манукина. По ее словам, Владимир Манукин пытался подать заявление о поджоге, но ему сказали, что доказательств нет.

"Тогда же, после того, как пожарные запросили документы на собственность, выяснилось, что дом нашей семье уже не принадлежит и переоформлен по липовым документам на других людей», - пожаловалась Манукина. Она пояснила, что право на собственность (дом) семье доказать до сих пор не удалось.

Уголовное дело в отношении сына она связала попытками захвата земли в центре города. Манукина рассказала, что их дом находится по нечетной стороне на улице Шатоевской, и после пожара на Театральном спуске она почти вся осталась нетронутой. "А напротив дома сгорели дотла. Когда все это происходило, люди, жившие напротив нас, говорили, что это поджог и рассказывали, что к ним раньше тоже приходили с такими предложениями», - рассказала она.

Мать Манукина рассказала о жалобах сына на пытки

"Во второй половине дня 14 декабря мне позвонили из полиции и рассказали, что сын подозревается в преступлении. Я увидела его на следующий день, у него был отсутствующий взгляд, у него не двигались руки. На носу была ссадина, на щеке ссадина и кровоподтек, в экспертизе также есть сведения об ушибе мягких тканей головы. Алексей говорил, что его били, в частности, книгой", - сказала Манукина.

Только после оформления явки с повинной к нему допустили нашего адвоката, и Алексей отказался от признательных показаний, пояснила она. По ее словам, о пытках и издевательствах над сыном Манукина узнала уже в феврале 2017 года, когда к ней попала копия заявления Алексея в прокуратуру. "Однако в возбуждении дела было отказано", - сказала Манукина.

Она также рассказала, что видеозапись проверки показаний Алексея Манукина на месте происшествия отсутствует в материалах дела, причиной называется «поломка оборудования», а на шприце с образцом его крови была поставлена чужая подпись. По ее словам, до сентября 2019 года Алексей Манукин был в СИЗО, после чего его отпустили под подписку о невыезде.

Адвокат Юрий Логвинов отметил, что дело Манукина дважды направлялось в суд, но прокуратура дважды возвращала его обратно. В ходе процесса Манукин делал заявления о применении к нему недозволенных методов ведения следствия и фальсификации доказательств следователем, однако следователи отказались возбуждать уголовные дела по соответствующим статьям, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"В течении 10 дней прокуратура может подать апелляционное представление", - сказал Логвинов.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» адвокаты фигурантов дела о пожаре на Театральном спуске сказали, что не знакомы с делом Манукина и воздержались от комментариев.

Комментариями от прокуратуры Ростовской области относительно отказа в возбуждении уголовного дела по жалобе Алексея Манукина "Кавказский узел" пока не располагает.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, в результате было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признали более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Следствие считает, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП. Обвинение в халатности предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района города Марине Беляевой, которая, как утверждает следствие, что она не проконтролировала выявление всех несанкционированных свалок, а также начальнику филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному. Все обвиняемые не признали вину. Все материалы, которые касаются поджога в квартале на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, были изъяты из материалов настоящего дела, а суд демонстрирует предвзятое отношение, заявили подсудимый и его адвокат 14 февраля в суде. Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?"