Избрание чеченки депутатом Бундестага вызвало споры в Instagram

17 февраля 2020, 11:31

Землякам следует гордиться Белой Бах, которая стала первой чеченкой среди депутатов парламента Германии, предположили некоторые пользователи соцсети. Бах родилась в Европе и поэтому не имеет отношения к Чеченской Республике, возразили их оппоненты.

29-летняя Бела Бах (Бахаева), представляющая Социал-демократическую партию Германии, с 2015 года возглавляла отделение партии в Мюнхене и дважды баллотировалась в Бундестаг (парламент Германии), а в начале февраля стала депутатом.

Она заняла место в парламенте после того, как депутат от этой же партии Мартен Буркерт сложил с себя полномочия, сообщило 16 февраля ИА "Грозный-информ".

Бела Бах родилась в Германии, куда в 1990 году переехали из Чечни ее родители. Она изучала юриспруденцию и стала первой в истории Бундестага чеченкой, занявшей место депутата, информирует агентство.

В Бундестаге Бела Бах представляет Мюнхен. Она член комитета по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности, а также комитета по вопросам транспорта и цифровой инфраструктуры. Бах также является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил 16 февраля "Обзор".

Сообщения под заголовком "Чеченка стала депутатом парламента Германии" 16 февраля опубликованы в Instagram-паблике "Чечня лайф", насчитывающем 312 тысяч подписчиков, и в Instagram-паблике eldit_net, на который подписаны 173 тысячи пользователей. К 11.25 мск 17 февраля под этими публикациями размещено соответственно 678 и 440 комментариев.

Авторы некоторых из них выразили гордость достижением девушки. "Пусть Аллах ей поможет, такие люди - гордость нашей Чечни", - написала, в частности, liliya_07_12_19. "Девочка училась и трудилась, и добилась своей цели. Она наша сестра, и мы должны гордиться за нее", - написал maga_446.

"Гордость Чечни, молодец", - написала anechka334. "Надеюсь, свое влияние она использует на благо своей нации", - поделилась мнением zaza_soltamuradova. "Это не последняя должность, которую мы будем занимать [...] Во всех европейских странах учится и развивается наша молодежь!" – написал tchetchen2019.

Другие комментаторы высказали сомнение в том, что родившаяся в Германии Бела Бах имеет отношение к Чеченской Республике. "Она такая же чеченка, как я русский", - написал, в частности, abdulubek. "Сама хотя бы знает, что она чеченка? Или для неё это не имеет значения?" – поинтересовался arbi.alishanov.

"Если нет в ней национального чеченского самосознания, то считай, что она не чеченка. А есть ли у нее это, поживём увидим... хотя очень маловероятно", - поделился сомнением as_medagov. "Нельзя говорить про таких, что они чеченцы или чеченки, мы не знаем, что у нее за взгляды... Быстрых выводов нельзя делать", - высказал свое мнение sham__ne.

"И что она знает про чеченцев?" – иронически поинтересовался gordan__001. "Везде хорошо, кроме как в Чечне", - посетовал swaper_95.

"Почему у неё немецкая фамилия?" – задалась вопросом larisa_10.02. "Когда получаешь гражданство, есть возможность укоротить фамилию. Если родители это сделали, то при рождении она получает такую фамилию", - разъяснил gotovim_klasno. "Интересно, она была хоть раз в Чечне?" – поинтересовалась sabina__makarova.

Сама Бела Бах, по состоянию на 11.25 мск, не приняла участия в обсуждениях. Ее аккаунт в Instagram доступен лишь подписчикам.