Заключенный из Волгоградской области начал тяжбу с руководством колонии

12 февраля 2020, 13:29

Страдающий туберкулезом Никита Котляров, который отбывает наказание в Волгоградской области, направил в суд иск с требованием признать незаконным решение объявить его злостным нарушителем режима колонии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Никита Котляров проводил двухдневную голодовку в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) № 23 Урюпинска, протестуя против дисциплинарных взысканий и требуя медицинской помощи, рассказала его мать, жительница Михайловки Светлана Котлярова. 9 декабря она провела одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в Москве с требованием обратить внимание на ситуацию с ее сыном.

22-летний Котляров был осужден в 2015 году на восемь лет колонии по обвинению в продаже стакана конопли. Светлана Котлярова утверждает, что ее сын невиновен. После приговора молодого человека направили в колонию № 19 в Суровикино, где его сажали в изолятор, но не оказывали достаточной медпомощи. У осужденного обнаружили туберкулез и перевели в ЛИУ-15, а затем в ЛИУ-23, где причислили его к злостным нарушителям режима.

11 февраля Светлана Котлярова подала в Михайловский райсуд иск своего сына к ЛИУ-23 и ИК-19. В иске Никита Котляров требует признать незаконными решения руководства ИК-19 о водворении его в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток в декабре 2018 года и в феврале 2019 года, а также решение администрации ЛИУ-23 о водворении его в ШИЗО на 15 суток в сентябре 2019 года. Осужденный также оспорил решение признать его злостным нарушителем порядка.

Светлана Котлярова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что подала заявление сына как доверенное лицо. "Сын пытался подать заявление в суд еще до Нового года. Заказным письмом я отправила заявление в ЛИУ-15, где находится сын. 31 января заявление поступило в Дзержинский суд Волгограда, однако мне пришло определение, что заявление должно быть подано по месту осуждения или по месту ответчиков. Я подала заявление в Михайловский суд, а также отправила заказные письма с копиями искового заявления в ЛИУ-23 и ИК-19", - рассказала она.

Конечная цель осужденного – оспорить неоказание медпомощи, уточнила Светлана Котлярова. "Однако сначала я должна оспорить дисциплинарные взыскания. Моему сыну осталось отбывать наказание три года, но с его заболеваниями я могу его просто не дождаться, а я хочу видеть своего ребенка живым. Чтобы я могла помочь ему начать лечение, необходимо оспорить взыскания. Я хочу просто вылечить моего ребенка, чтобы не было угрозы его жизни, дело даже не в наказании должностных лиц. У меня есть свидетель, он может дать показания. За первое взыскание сыну дали 15 суток, хотя у него было высокое давление и температура. Одно из взысканий было за то, что сын зашел в общую комнату, где все смотрят телевизор, чтобы забрать свой стул, на котором были его лекарства. Сейчас сын находится в помещении камерного типа ЛИУ-15", - сказала жительница Михайловки.

Согласно ст. 118 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, помещения камерного типа (ПКТ), как и штрафные изоляторы, относятся к типу помещений, куда осужденные переводятся в порядке взыскания.

Управление воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России 22 января сообщило Светлане Котляровой об итогах выездной проверки ее обращения. Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», с 26 октября 2015 года, когда Никита Котляров прибыл в колонию, он допустил 24 нарушения порядка, за что к нему применяли меры взыскания: 13 профилактических бесед, четыре выговора, пять раз осужденного помещали в ШИЗО, один раз - в карцер, а один раз переводили в помещение камерного типа. Котляров "признан злостным нарушителем установленного порядка и переведен в строгие условия содержания", говорится в письме ФСИН.

17 декабря 2019 года Котляров был направлен в ЛИУ-15, где он "проходит диагностическое обследование и получает назначенное лечение", его состояние "оценивается как удовлетворительное", говорится в документе.

Во время пребывания Котлярова в ИК-19 врачи медчасти допустили нарушение: не провели вовремя флюорографическое обследование осужденного, указала ФСИН. "По этому факту виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - сказано в письме.

Волгоградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях сочла обоснованными все случаи водворения Котлярова в штрафной изолятор. Согласно датированному 22 января ответу ведомства Светлане Котляровой, с мая 2017 года по сентябрь 2019 года ее сын пять раз был водворен в штрафной изолятор на сроки от пяти до 15 суток на законных основаниях. В частности, Котляров был наказан за то, что находился на своем спальном месте вопреки распорядку дня, не вышел на работу "по благоустройству учреждения" и "не прибыл вовремя на завтрак", говорится в ответе прокуратуры, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Комментариями от представителей ФСИН относительно подачи в суд иска Никиты Котлярова "Кавказский узел" пока не располагает.