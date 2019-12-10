Жительница Волгоградской области заявила о голодовке сына в колонии

10 декабря 2019, 19:53

Никита Котляров объявил голодовку в лечебно-исправительном учреждении Урюпинска, протестуя против издевательств и требуя медицинской помощи, рассказала его мать Светлана Котлярова. Молодой человек отказывался от пищи в течение двух дней, вся необходимая медпомощь ему оказывается, сообщили в УФСИН Волгоградской области.

Светлана Котлярова провела пикет у здания Генпрокуратуры в Москве

Жительница города Михайловки Волгоградской области Светлана Котлярова рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что 9 декабря провела одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в Москве. По словам женщины, она стояла с 11 до 14 часов с плакатом с фотографией сына и информацией о его голодовке.

Ее 22-летний сын был осужден на восемь лет в 2016 году по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств или растений, содержащих наркотические средства) и сейчас отбывает наказание в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) №23 УФСИН Волгоградской области в Урюпинске. Женщина утверждает, что молодой человек невиновен. «Моего сына невинно осудили якобы за продажу стакана конопли. Но это не самое главное, сейчас ситуация более катастрофическая – с 3 декабря сына посадили в ПКТ (помещение камерного типа в исправительных учреждениях – прим. «Кавказского узла»). Он не имеет права звонить, сидит в камере, по стенам там вода течет», - заявила Светлана Котлярова, отметив, что у сына туберкулез.

По словам женщины, после приговора сына направили в ФКУ-19 в Суровикино, где его сажали в изолятор, но не оказывали достаточной медпомощи. «Это привело к туберкулезу, у сына идет распад легкого. После обнаружения туберкулеза и других заболеваний его перевели в ЛИУ-15, но после моих жалоб его перевели в ЛИУ-23. В течение недели моему сыну дали злостного нарушителя за то, что он по состоянию здоровья не смог доползти и поесть кашу утром», - рассказала Светлана Котлярова.

По ее словам, также в отношении сына была провокация, а затем заявление, что он якобы не спал ночью. «В итоге сына посадили в ПКТ на 3 месяца. Сын и двое других заключенных, над которыми также издеваются, объявили голодовку. Они требуют нормального отношения к себе и лечения. У сына уже три раза был отек Квинке. До посадки в ПКТ у него был очередной приступ – опухание горла, он не мог разговаривать, просил врача о помощи. Потом ему сказали, что у него была сильная аллергическая реакция», - рассказал Светлана Котлярова.

Во время пикета в Москве, по словам женщины, к ней выходила охрана здания Генпрокуратуры и подходили полицейские. «Проходящие люди обращали внимание, больше никто. Охранники спросили, долго ли я еще буду стоять. Я просила приема в Генпрокуратуре, но не попала на прием. На 12 декабря у меня запись на прием во ФСИН России, также пойду еще раз проситься на прием в Генпрокуратуру. Я писала уже и электронные письма [в эти ведомства], но они пока никак не реагируют», - отметила Светлана Котлярова.

Она пояснила, что знает о происходящем с сыном из телефонных переговоров с ним. "Он мне звонил до 3 декабря по связи "Зона-телеком", пока его не посадили [в ПКТ] из-за того, что он не спал ночью", - сказала женщина. О голодовке сына ей стало известно из смс-сообщения родственницы другого заключенного, который также находится в ЛИУ-23.

В УФСИН подтвердили факт голодовки и сообщили подробности о лечении Котлярова

В ответе на запрос «Кавказского узла» пресс-служба Управления ФСИН России по Волгоградской области сегодня сообщила, что Никита Котляров 3 декабря действительно писал заявление об отказе принимать пищу, но 5 декабря отказался от голодовки.

Пресс-служба также сообщила, что Котляров был переведен в помещение камерного типа «за систематические нарушения правил внутреннего распорядка» по результатам рассмотрения дисциплинарной комиссии учреждения.

«В соответствии с нормами законодательства он был осмотрен медицинским работником, препятствий к содержанию в ПКТ не выявлено, - говорится в ответе ведомства. - 03.12.2019 г. осужденный К. написал заявление об отказе от приема пищи по причине несогласия с режимом содержания. Информация была передана в районную прокуратуру. Осужденного ежедневно осматривали медицинские работники и проводили беседы сотрудники психологической службы. 05.12.2019 г. он отказался от ранее заявленной голодовки и стал принимать пищу. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с имеющимся заболеванием», - говорится в ответе ведомства.

Ранее УФСИН России по Волгоградской области отчиталось работе по заявлению Светланы Котляровой «о якобы неоказании медицинской помощи и угроз осужденному Котлярову Н.Д. со стороны сотрудников ФКУ ЛИУ-23 УФСИН России по Волгоградской области».

«В результате проверки было установлено, что во время отбывания наказания в ФКУ ЛИУ-23 УФСИН России по Волгоградской области физическая сила к осужденному Котлярову Н.Д не применялась, претензий к сотрудникам учреждения он не имеет, что подтверждается письменным объяснением Котлярова Н.Д.», - говорится в письме из ведомства на имя Светланы Котляровой от 30 октября, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Также Светлана Котлярова получила ответ из Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России, в котором говорится, что по прибытии в ИК-19 Никита Котляров прошел медосмотр, не жаловался, «ему проведены клинико-лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей-специалистов». В период отбывания наказания в ИК-19 Котляров «неоднократно водворялся в запираемые помещения», «при водворении осматривался медицинским работником, медицинский противопоказания для содержания в запираемом помещении не имелось», говорится в ответе из этого управления от 27 октября (копия письма имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

В этом письме указано, что 23 марта при медобследовании у Котлярова выявлены изменения в левом легком, после чего он был направлен в филиал «Туберкулезная больница №1» ФКУЗ МЧС-34 ФСИН России, где ему проведено обследование и лечение «хронического специфического инфекционного заболевания легких». «Общее состояние здоровья пациента медицинскими работниками … оценивается как удовлетворительное, в течении заболевания отмечается положительная динамика», - говорится в ответе.