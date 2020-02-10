Военно-Грузинская дорога открылась для легковых машин

10 февраля 2020, 20:05

После расчистки Военно-Грузинской дороги возобновился проезд через КПП "Верхний Ларс" легковых автомобилей, ограничения для большегрузов сохраняются.

"Кавказский узел" сообщал, что с утра 7 февраля проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов транспорта. Сегодня к 10.00 мск на КПП "Верхний Ларс" скопились 950 большегрузов и 148 легковых автомобилей - всего проезда ожидали 1322 человека.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Проезд по трассе был открыт сегодня в 16.45 мск, после расчистки грузинской части трассы и в соответствии с рекомендациями пограничной полиции Грузии. сообщило управление МЧС по Северной Осетии. В публикации на сайте ведомства говорится, что запрет на проезд большегрузов сохраняется.

Движение легковых автомобилей восстановлено и на отрезке от Гудаури до границы с Россией, со ссылкой на грузинский автомобильный департамент сообщили сегодня "Новости-Грузия".

"Поздравляю всех с открытием границы. Позор нашим властям, которые по многим причинам не хотят привезти в порядок единственный КПП, чтобы предотвратить этот хаос," - написал сегодня на странице в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс"" в соцсети "ВКонтакте" пользователь соцсети Билли Бонс. К 20.04 мск 10 февраля эта публикация собрала 11 "лайков"

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 20.04 мск 10 февраля пограничный контроль проходят машины, въезжающие как в Грузию, так и в Россию. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура -15 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 11 февраля похолодает до -22, осадков также не ожидается, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.