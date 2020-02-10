Грозненские педагоги сообщили о дресс-коде для школьников после назначения Байсултанова

10 февраля 2020, 13:18

Педагоги в Грозном получили указания контролировать стиль одежды школьников после того, как Минобрнауки Чечни возглавил Идрис Байсултанов, а его заместителем стал богослов Асвад Хареханов, рассказали работники школ.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля стало известно, что Рамзан Кадыров назначил министром образования своего двоюродного брата Идриса Байсултанова, до этого занимавшего должность замруководителя администрации главы республики.

Идрис Байсултанов - доктор медицинских наук, ранее он занимал должности главного врача ЦРБ Гудермесского района, директора грозненского мединститута на базе ЧГУ и главного кардиолога Чечни. Брат Идриса Байсултанова Одес Байсултанов в 2014-2016 годах был заместителем главы Минкавказа. Байсултановы приходятся Рамзану Кадырову двоюродными братьями по материнской линии.

После назначения Идриса Байсултанова министром образования руководителям школ дано указание обратить особое внимание на внешний вид учащихся и на состояние учебных классов, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" грозненские педагоги.

"Пошли проверки из министерства, состояние классов смотрят и все остальное. Дано указание строго контролировать соблюдение детьми дресс-кода. Девочки обязательно должны быть в платочках и с косичками, распускать волосы нельзя. Мальчики [должны быть] в светлых рубашках. Плюс у всех детей обязательно должна быть сменная обувь. Кроме того, все учебники и тетради должны быть в обложках. В общем, упор на внешний вид и аккуратность", - сказала, в частности, преподаватель школы в Грозном Зарема.

"Теперь надо следить за обязательным соблюдением детьми дресс-кода. Плюс в классе должен быть полный порядок. Ожидается еще и аттестация педагогов", - сообщила другой педагог Лариса.

На сайте Минобрнауки Чечни информация о дресс-коде для школьников, по состоянию на 13.10 мск, не опубликована. Представитель министерства подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сведения о проверках в школах. "Для этого в министерстве создана специальная комиссия. По итогам ее работы будут сделаны выводы и решения по всем вопросам сферы образования, требующим внимания", - сказал он.

На должность замминистра образования в конце минувшей недели был назначен богослов, доктор шариатских наук Асвад Хареханов, подчеркнул представитель министерства.

Асвад Хареханов был назначен на должность замминистра образования и науки после встречи муфтия Чечни Салаха Межиева с Идрисом Байсултановым. На встрече также обсуждались вопросы "тесного сотрудничества между ведомствами в сфере образования и духовно-нравственного воспитания общества", сообщило 7 февраля ИА "Грозный-информ". Асвад Хареханов - известный в республике богослов, заместитель муфтия Чечни. В 2019 году в университете Аль-Азхар в Египте он защитил докторскую диссертацию на тему "Исламоведение и арабистика" по специальности "Шариат. Принципы исламского законоведения ", информирует сайт ДУМ Чечни.

Некоторые грозненские педагоги высказали корреспонденту "Кавказского узла" сомнение в целесообразности назначения богослова заместителем министра образования. "Было бы правильным, если бы вопросами образования занимались профессиональные педагоги с большим опытом работы, а не медики и богословы", - сказал, в частности, преподаватель школы Султан.

"Хочется, конечно, надеяться на лучшее, но пока особых причин для положительных прогнозов я не вижу. Это разные вещи - контролировать внешний вид детей и организовывать учебный процесс на должном уровне, решать вопросы обеспечения школы всем необходимым", - согласилась педагог с 20-летним стажем Лиза.

Напомним, что количество школ с обучением в три смены растет в Чечне каждый год. В 2017 году число таких школ выросло с 38 до 45. В 2018 году Рамзан Кадыров привел данные о 70 школах с трехсменкой, объяснив проблему высокой рождаемостью. В 2019 году перед новым учебным годом в Чечне были открыты четыре новые школы, но более 10 тысяч учеников в 83 школах приступили к занятиям в три смены. При этом расходы на сборы в школу увеличились на фоне нехватки бесплатных учебных пособий, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" родители учеников.