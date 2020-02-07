Арест генерала Музраева продлен на три месяца

07 февраля 2020, 00:54

Суд продлил до 10 мая арест главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиненного по делу о покушении на губернатора. Защита намерена обжаловать решение суда и добиваться лечения Музраева.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Музраева до 10 февраля 2020 года. Ранее, 5 августа, содержание под стражей также было продлено на три месяца.

Генерал Михаил Музраев руководил Управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. В ноябре 2016 года была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По данным "Коммерсанта", дело Музраева было возбуждено после жалобы Бочарова на угрозы. Музраев виновным себя не признает.

Очередное заседание проходило 6 февраля в Лефортовском суде Москвы, процесс был прерван сообщением о минировании, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Музраева Владимир Семенцов.

"Сразу после начала заседания объявили, что суд заминирован, выгнали всех. Лечения мы не добились. Музраеву оказывают мелкую амбулаторную помощь: давление подскачет, ему поставят укол. Заключение врачей о том, что он не может содержаться в местах лишения свободы, что его надо освобождать, обследовать и лечить, мы представили в СИЗО, следствию, сейчас представляем в суд", – отметил Семенцов.

Музраев в 2014 году перенес инсульт, и с тех пор врачи ежегодно подтверждали ему диагноз, который входит в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием под стражей, сообщал ранее Семенцов. По словам адвоката, защита заявила ходатайство, чтобы его обследовали и лечили. После этого Музраева положили в больницу, но там ему написали заключение, что он здоров.

По мнению защиты, следствие не имеет оснований для продления ареста обвиняемого. "Михаила Кандуевича обвиняют в теракте, который якобы по его заказу исполнила банда Ремезова (…) делают вид, что много работы, поэтому надо продлевать срок. Срок продлевать нельзя. Никаких доказательств как не было, так и нет. Основания для продления указаны в законе: может скрыться, воспрепятствовать установлению истины, помешать следствию, все это нужно доказывать. Этого ничего нет и никогда не было", – сказал адвокат, добавив, что защита намерена настаивать на любой не связанной с лишением свободы мере пресечения, чтобы подзащитный мог проходить лечение.

Заседание суда продолжилось после проверки здания саперами. Поздно вечером суд принял решение оставить Музраева под стражей до 10 мая, рассказал адвокат.

"Кавказский узел" не располагает комментариями стороны обвинения.

Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика.