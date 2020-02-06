Волгоградские Свидетели Иеговы* на суде отвергли обвинения в экстремизме

06 февраля 2020, 23:59

Запрет в России деятельности Управленческого центра Свидетелей Иеговы* и его отделений не был запретом конституционного права исповедовать религию, заявили сегодня суду обвиняемые в экстремизме волгоградские Свидетели Иеговы*. Гособвинитель подробно разъяснила, какие действия вменяются в вину верующим.

Как сообщал "Кавказский узел", пятерых верующих - Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько - следователи считают причастными к деятельности экстремистской организации. Предварительное заседание по их делу суд провел 23 января. Родственники подсудимых назвали уголовное дело преследованием по религиозному признаку.

Сначала верующие содержались под арестом, но сейчас всем пятерым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Это значит, что им запрещено пользоваться телефоном, интернетом, получать и отсылать что-либо по почте, общаться с участниками дела и выходить из дома с 22.00 до 06.00 мск. В другое время они могут свободно передвигаться, разъяснили адвокаты и родственники подсудимых.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста принял решение ликвидировать все организации "Свидетели Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Информацию о событиях, связанных с этим иском Минюста, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".



Гособвинитель детально изложила суду суть обвинений

Сегодня Тракторозаводской районный суд Волгограда начал слушать дело Свидетелей Иеговы* по существу. Поддержать пятерых подсудимых пришли порядка 45 человек, родственники и соверующие. Зал заседаний вместил менее половины желавших там присутствовать, и судебный пристав попросил удалиться из зала тех, кому не досталось места. Остальные ждали за закрытой дверью, сообщила посетившая заседание корреспондент "Кавказского узла".

Гособвинитель зачитала обвинительное заключение. Оно гласило, что Егозарян и Мельник обвиняются по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России (организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, запрещенной судом как экстремистская), а Осипову, Рогозину и Пересунько, кроме этой статьи, вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ (о финансировании или сборе средств на деятельность экстремистской организации).

Решением Верховного суда России от 20 апреля 2017 года Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России* и входящая в его структуру местная религиозная организация "Свидетели Иеговы Тракторозаводского района Волгограда"* были ликвидированы как экстремистские, они включены Минюстом в перечень запрещенных, напомнила гособвинитель. Подсудимые, с ее слов, были в организации старейшинами и с 17 июля 2017 года по 3 марта 2018 года, "действуя из экстремистских побуждений, вступили в совместный преступный сговор" с целью продолжения деятельности местной религиозной организации, в отношении которой было судом принято решение о ликвидации.

Подсудимые согласовывали свои действия по руководству местной организацией с вышестоящей организацией в структуре всемирной организации Свидетелей Иеговы*

В соответствии с распределенными ролями, подсудимые "согласовывали свои действия по руководству местной организацией с вышестоящей организацией в структуре всемирной организации Свидетелей Иеговы*, получая от нее посредством сети Интернет рекомендации по организации дальнейшей проповеднической деятельности и распространения вероучения среди жителей Волгограда, в том числе с соблюдением строгих мер конспирации", заявила в суде гособвинитель.

Согласно обвинению, подсудимые привлекали в организацию новых сторонников, "поощряли пропаганду преимуществ последователей религиозного учения Свидетелей Иеговы* перед иными лицами", давали негативную оценку не являющимся Свидетелями Иеговы*, побуждали к разрыву с ними родственных и семейных отношений, призывали к отказу от медицинского вмешательства, в том числе по экстренным показаниям, созывали собрания, организовывали религиозные выступления и богослужения, собирали финансовые средства под видом пожертвований, проповедовали.

Подсудимые, как утверждает гособвинитель, согласовывали свои действия с Управленческим центром Свидетелей Иеговы*, получали от него литературу, "в том числе экстремистского содержания", и специальный бланк для оформления отказа от медицинского вмешательства, в том числе по экстренным показаниям, для дальнейшего распространения внутри местной религиозной организации. Осипов контролировал поступление и расход денежных средств, отвечал за хранение документов. Рогозин, Осипов и Егозарян принимали решение об их расходовании на нужды организации. Мельник делал отчеты о деятельности организации. Осипов, Рогозин и Мельник принимали решение о приеме в организацию новых членов, переводе их из одной группы в другую.

Подсудимым вменяется организация и проведение собраний, "в том числе с использованием видео-конференц-связи, воспроизведением материалов экстремистской направленности". Гособвинитель перечислила восемь эпизодов собраний, заявив, что на них верующие "в ходе публичного воспроизведения аудио- и видеозаписей с внесенного в список экстремистских материалов адреса в Интернете исполняли песни из религиозного сборника Свидетелей Иеговы* и молились своему Богу".

Осипову, Пересунько и Рогозину вменяется сбор средств для финансирования деятельности организации. По версии стороны обвинения, деньги собирались под видом добровольных пожертвований для деятельности Управленческого центра Свидетелей Иеговы* и местной организации, тратились на приобретение оборудования для видеотрансляций встреч участников собраний через Интернет, веб-камеры, ноутбуки, планшеты, микрофоны. Всего собрано было не менее 140 тысяч рублей, обвиняемые отчитывались за сбор денег.

Все подсудимые заявили, что не признают вины

Ни один из пяти подсудимых виновным себя не считает, о чем верующие сообщили суду.

"Все перевернуто с ног на голову. Все вода. Никаких оснований обвинять меня в экстремизме нет, - сказал Игорь Егозарян. – Говорилось, что мы использовали материалы религиозной организации, из чего следовало, что я продолжатель ее дела. Но мы на своих собраниях используем Синодальный перевод Библии. Вот так из воздуха создается обвинение".

Верховный суд не запрещал религию. Он дал оценку действиям конкретных юридических лиц. Быть Свидетелем Иеговы* в России - не преступление. Решение Верховного суда не отменяет конституционного права граждан иметь религиозные убеждения.

Верующий добавил, что ему не понятно, в совершении каких конкретно действий его обвиняют. "Если меня обвиняют в исполнении религиозных песен, то не понятно, что в этом экстремистского и какое отношении к этому имеют запрещенные организации. Верующие люди по всему миру исполняют религиозные песни. Если меня обвиняют в том, что я молюсь Богу, то я не понимаю, что в этом экстремистского и какое отношение молитва имеет к запрещенным организациям. Молитва - неотъемлемая часть поклонения Богу. Если я выражаю благодарность Богу, прошу о приходе его царства, то разве не об этом молятся христиане? Разве не сам Иисус Христос обучал своих учеников молиться? Мои молитвы - не что иное, как часть христианского поклонения. Какой экстремизм в просмотре видеозаписей, я также не понимаю. Изучаемые статьи и просмотренные видеозаписи поощряют всех Свидетелей Иеговы* быть преданными Богу и его сыну Иисусу Христу", - сказал в суде Егозарян.

"Такая преданность во время нацистского режима фашисткой Германии дорого обошлась немецким Свидетелям Иеговы*, которые не стали поклоняться Гитлеру, за что тысячи были отправлены в концлагеря. Они не воевали во время Второй мировой войны, потому что придерживались взглядов Бога на ценность человеческой жизни", - провел параллель верующий.

Обвинение построено на решении Верховного суда о запрете Управленческого центра Свидетелей Иеговы*, а не религии Свидетелей Иеговы*, подчеркнул Игорь Егозарян. "Верховный суд не запрещал религию. Суд лишь дал оценку действиям конкретных юридических лиц. Это означает, что быть Свидетелем Иеговы* в России не является преступлением. Решение Верховного суда не отменяет конституционного права граждан иметь религиозные убеждения. Органы предварительного расследования произвольно трактуют решение Верховного суда. Их неверное толкование - причина того, что я нахожусь на скамье подсудимых. Из обвинения следует, что мне грозит лишение свободы. Только потому, что я пользовался своим правом исповедовать религию. Очевидна разница между христианским служением Богу, которое я настроен осуществлять всю свою жизнь, и экстремизмом, который мне чужд", - резюмировал Свидетель Иеговы*.

Органы предварительного следствия произвольно трактуют решение Верховного суда. Такая трактовка противоречит позиции Верховного суда и позиции государства.

Сергей Мельник заявил в суде, что предъявленное ему обвинение не соответствует российским законам. "Я никоим образом не могу заниматься экстремистской деятельностью, так как это противоречит моим христианским убеждениям, - сказал он. – Я никаким образом не могу побуждать людей к насилию. По сути меня обвиняют в том, что я верю в Бога и пользуюсь правом, гарантированным 28-й статьей Конституции. Решение Верховного суда от 20 апреля 2017 года не запрещает религию Свидетелей Иеговы*. Верховный суд ликвидировал конкретные юридическое лица. Даже после этого решение быть Свидетелем Иеговы* в России не является преступлением. Я по-прежнему имею право молиться Богу, петь песни, действовать согласно религиозным убеждениям".

Органы предварительного следствия произвольно трактуют решение Верховного суда, указал верующий. "Такая трактовка противоречит позиции Верховного суда и позиции государства по данному решению. Решение Верховного суда было обжаловано в ЕСПЧ, и правительство России в своих замечаниях в ЕСПЧ заявило, что решение Верховного суда от 20 апреля 2017 года и апелляционное определение не содержат запрета или ограничений исповедовать учение Свидетелей Иеговы*. Мне не ясно, на каком основании следственные органы и прокуратура Волгограда обвиняют меня в экстремизме. Мне грозит лишение свободы за то, что я пользуюсь законным право верить в Бога и исповедовать религию", - сказал Сергей Мельник.

Вячеслав Осипов также заявил, что его обвиняют в экстремизме за веру в Бога, что Верховный суд не запрещал религию Свидетелей Иеговы*, что судом запрещена конкретная организация, а в России свобода вероисповедания.

Ошибочно предположение, что из-за ликвидации юридического лица под запрет попали способы исповедования и распространения веры

Валерий Рогозин заявил суду, что никогда не являлся учредителем или членом местной религиозной организации, и тем более ее руководителем. Он также отметил, что решение Верховного суда о ликвидации Управленческого центра Свидетелей Иеговы* и входящих в него местных религиозных организаций не содержит запрета на деятельность отдельно взятых Свидетелей Иеговы* в Волгограде.

"Ошибочно предположение, что из-за ликвидации юридического лица под запрет попали способы исповедования и распространения веры, - отметил Рогозин. – Преследуются мирные, законопослушные граждане. Если преследовать Свидетелей Иеговы*, то дальше это может коснуться баптистов, пятидесятников, лютеран, мусульман, православных. И тогда наступят страшные времена".

Денис Пересунько также ссылался в своей речи в суде на Библию и сказал, что не признает себя виновным в экстремизме.

Все адвокаты поддержали позиции своих подзащитных. Затем суд начал допрос свидетелей обвинения.

Свидетель обвинения рассказала суду о Свидетелях Иеговы*

Свидетель обвинения Наталья Семикина рассказала в суде, что участвовала в собраниях Свидетелей Иеговы* с начала 2000-х годов. "Собрания проходили в Зале царства (так Свидетели Иеговы* называют свои богослужебные здания. - Прим. "Кавказского узла") Тракторозаводского района дважды в неделю. Читали Библию, слушали речи, пели песни", - рассказала она, указав, что подсудимые являлись старейшинами и руководили собраниями. В ящики пожертвований, по ее словам, деньги можно было положить добровольно, не было принуждения.

"Когда мы были разрешены, литературу нам выдавали. Когда нас запретили, литературы не было, - сообщила женщина. – Моя жизненная ситуация не очень хорошо складывалась, а когда я слушала речи [на собраниях], приободрялась. После решения суда стали общаться по видеосвязи с другими братьями и сестрами (так Свидетели Иеговы* называют друг друга. - Прим. "Кавказского узла"). Обсуждали, какая должна быть семья, как себя вести, переносить испытания. Мы не отступали от Библии, приводили цитаты из нее. Меня это поддерживало и укрепляло. После запрета я перестала ходить проповедовать, говорить людям о Библии".

На вопрос адвоката, не возникало ли у нее "желания свергнуть конституционный строй", Семикина ответила отрицательно.

Адвокаты верующих призвали суд к объективности

"Наши подзащитные обвиняются в организационной деятельности, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рогозина Александр Сушич. – Насколько нам известно, и это следует из показаний свидетелей, фактически встречи после запрета деятельности организации как юридического лица проводились с целью совместных молитв, то есть реализации закрепленного в статье 28 Конституции права на вероисповедание. Каких-то действий по продолжению деятельности организации либо ее возрождению нашими подзащитными не производилось. Думаю, их не было и до запрета. Если денежные средства собирались, то только для того, чтобы тратить их на организацию совместного осуществления молебна. Уверен, что суд с интересом выслушивает стороны по делу. Пока у меня есть уверенность, что дело будет рассмотрено объективно".

Наши подзащитные никогда не были ни членами, ни руководителями этого юридического лица

"По сути моего подзащитного и других подсудимых просто "назначили" руководителями местных религиозных организаций, хотя они никакого отношения к этому не имеют, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Егозаряна Александр Обухов. – Мы говорим, что такие способы выражения своих религиозных убеждений, как молитвы, песни, характерны для всех религий. Наши подзащитные никогда не были ни членами, ни руководителями этого юридического лица. Чтобы не попасть под уголовное преследование, Свидетелям Иеговы* надо отказаться от своих убеждений, перестать собираться и молиться. А если они будут продолжать, то у следствия будет основание сказать, что они продолжают деятельность запрещенной организации".

Преследования сплотили волгоградских Свидетелей Иеговы*

Аресты и уголовное преследование не повлияли на желание Свидетелей Иеговы* исповедовать свою религию, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" пришедшие в суд соверующие подсудимых.

"Аресты еще более сплотили и ободрили, мы стали еще дружней", - сказала одна из пришедших в суд поддержать верующих.

"Последователей веры не стало меньше, от этой веры мало кто отказывается", - сказала родственница одного из подсудимых.

Суд планирует продолжить слушания по делу обвиняемых в экстремизме пятерых Свидетелей Иеговы* 7 февраля в 14.00 мск.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена.