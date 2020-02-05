05 февраля 2020, 14:06

Житель Ставрополья Мамедов осужден за вербовку в ИГ*

Суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к 14 годам колонии Анара Мамедова, признав его вербовщиком запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривал дело Анара Мамедова с декабря 2019 года. По версии следствия, Мамедов склонял к вступлению в "Исламское государство"* двух человек, а также пользовался поддельным азербайджанским паспортом. Мамедов подтвердил, что использовал фальшивые документы, но отказался признать вину в вербовке.

Южный окружной военный суд признал сегодня Анара Мамедова виновным по уголовным статьям о содействии террористической деятельности и обороте поддельных документов. Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Мамедов не согласился с приговором и громко возмущался, находясь в клетке, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Ранее свидетель Роман Василенко сообщил суду, что Мамедов призывал его "создать джамаат единомышленников", "всячески поддерживать ИГ*" и уехать в Сирию. Этот свидетель, проживающий в Черкесске, затруднился сообщить подробности своих бесед с Мамедовым и не смог ответить на вопросы адвокатов, на какие деньги Мамедов хотел отправить его в Сирию, каким маршрутом, и кто его там должен был встретить. "Я с ним общался, но он меня не так понял", - заявил на это Мамедов. При этом подсудимый признал, что использовал поддельные документы. Защита заявила о неубедительности показаний ключевого свидетеля обвинения.

По словам Анара Мамедова, он гражданин Грузии, но жил в станице Ессентукской Ставропольского края. У него четверо несовершеннолетних детей. Зарабатывал Мамедов, неофициально работая на стройке и таксистом, а также торгуя фруктами.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) -  террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Родственники отвергли версию о связях Курбановых с боевиками", "Силовики рассказали суду о добровольных показаниях Курбановых", "Курбановы не узнали допрошенного в суде полицейского".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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