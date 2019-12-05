Житель Ставрополья отверг в суде обвинение в причастности к ИГ*

05 декабря 2019, 10:45

На заседании суда в Ростове-на-Дону житель Ставрополья Анар Мамедов заявил сегодня, что не убеждал никого примкнуть к сирийским боевикам. Защита сочла неубедительными показания ключевого свидетеля обвинения.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня начал рассматривать дело 32-летнего жителя Ставропольского края Анара Мамедова, обвиняемого в склонении двух людей к террористической деятельности и использовании поддельных документов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Родственники и друзья подсудимого на заседание не пришли, представителей других СМИ в зале также не было. В начале заседания Анар Мамедов сообщил суду, что родился в 1987 году в Грузии, является гражданином этого государства, а жил в станице Ессентукской Ставропольского края.

Подсудимый, по его словам, до задержания в сентябре 2018 года неофициально работал в такси и на стройке, а также торговал фруктами. На его иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, младшие из которых - 2017 и 2018 годов рождения.

Гособвинитель Роман Проводин огласил вводную и резолютивную часть обвинительного заключения, из которого следует, что Анар Мамедов обвиняется в вербовке двух жителей Ставрополья, Василенко и Хасанова, в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство". Также прокурор обвинил подсудимого в использовании заведомо подложных документов.

Анар Мамедов в суде признал вину в использовании поддельных документов, и подтвердил, что общался с Василенко, но заверил, что не вербовал его в ИГ* и не призывал воевать на стороне боевиков в Сирии. "Я с ним [Василенко] общался, но он меня не так понял", - сказал Мамедов.

Силовик рассказал суду о засекреченном свидетеле обвинения

После этого с помощью видеоконференцсвязи из Пятигорского военного суда были допрошены пять свидетелей обвинения. Сотрудник полиции из Кисловодска Валерий Нарыжный рассказал суду, что в октябре 2017 года ему поступила оперативная информация о том, что некий Анар Мамедов через мессенджеры ищет людей для террористической деятельности.

По словам Нарыжного, после проверки информация подтвердилась, и он начал "активную разработку" Мамедова. В марте 2018 года поступила информация, что Мамедов склоняет к террористической деятельности Романа Василенко, русского мужчину, принявшего ислам. Нарыжный, по его словам, убедил Василенко предоставить силовикам переписку с Мамедовым, которая подтверждает эту версию.

"Затем к нам обратился местный житель, который познакомился в мечети с человеком по имени "Абдурахман". Этот человек говорил [местному жителю], что мусульмане должны создавать "джамааты", жить по нормам шариата, выезжать в Сирию", - рассказал также Нарыжный, пояснив, что местный житель опасается за свою безопасность и по делу проходит под псевдонимом "Хасанов".

По словам Нарыжного, Хасанов добровольно обратился к правоохранителям в августе 2018 года и предоставил сделанную им запись разговоров с Мамедовым, а позднее уже фиксировал общение с подсудимым с помощью предоставленных ему силовиками технических средств.

Отвечая на вопросы адвокатов, Нарыжный подчеркнул, что во время "разработки" Мамедова силовики не общались с ним и не предупреждали о противоправности его действий. Также они, по его словам, не устанавливали, убеждал ли Мамедов кого-либо еще ехать в Сирию. "Мы этого не делали, чтобы не допустить утечки информации и не спугнуть Мамедова", - пояснил сотрудник полиции.

Ключевой свидетель затруднился сообщить подробности общения с Мамедовым

Затем был допрошен 36-летний житель Черкесска Роман Василенко. Во время допроса он волновался, говорил медленно и односложно. Свидетель кратко сообщил суду, что в личных беседах и в переписке Анар Мамедов призывал его "создать джамаат единомышленников", "всячески поддерживать ИГ*" и уехать в Сирию.

Свидетель затруднился сообщить подробности своих бесед с Мамедовым и не смог ответить на вопросы адвокатов, на какие деньги Мамедов хотел отправить его в Сирию, каким маршрутом, и кто его там, по словам Мамедова, должен был встретить.

Сославшись на плохую память и прием препаратов для лечения неврологического заболевания, Василенко затруднился также рассказать об обстоятельствах знакомства с подсудимым и не смог указать, в каком году они впервые встретились. Только когда в помещении Пятигорского военного суда кто-то за кадром громко сказал "в семнадцатом", свидетель вспомнил, что познакомился с Мамедовым в 2017 году.

Василенко также заявил, что мотивом его сотрудничества с силовиками был страх, но не уточнил, опасался он силовиков или Мамедова.

Отвечая на вопрос судьи, свидетель подтвердил, что Мамедов предлагал покупать оружие, медикаменты и боеприпасы для ИГ*. Но когда судья задал уточняющий вопрос, свидетелю стало плохо. Приехавшие врачи сделали ему укол и увезли в больницу. После этого прокурор заявил ходатайство об оглашении письменных показаний Василенко, которое суд удовлетворил.

Из протокола допроса Василенко следовало, что в 2004 году он был осужден за разбой, а в 2007 году в колонии принял ислам и после освобождения начал посещать мечеть. В конце января 2017 года свидетель познакомился в Черкесске с Анаром Мамедовым, который показался ему начитанным и сведущим в Коране, и Роман Василенко стал с ним советоваться по религиозным вопросам.

Согласно показаниям свидетеля, в конце 2017 года Мамедов стал призывать его выехать в Сирию. "Он говорил, что они (сирийские боевики) нуждаются в помощи и нам нужно выполнить перед Аллахом свой долг. Также он сказал, что поможет перебраться в Сирию и связаться с моджахедами ИГ*, которые его вооружат и обучат обращаться с оружием", - зачитал письменные показания Василенко гособвинитель. Также из показаний свидетеля следует, что Мамедов весной 2018 года приезжал к нему в Черкесск и говорил о необходимости создания "джамаатов" для помощи семьям погибших боевиков.

Однако Василенко отказался, и тот "разозлился на него", разорвал с ним дружеские отношения и пригрозил смертью, если Василенко обратится в правоохранительные органы, следует из озвученных в суде показаний.

Подсудимый опроверг версию свидетеля

Анар Мамедов пояснил суду, что не обсуждал с Василенко террористическую деятельность и не призывал его выехать в Сирию, а просто обсуждал с ним новости со своей точки зрения. Под "джамаатом" Мамедов, по его словам, имел в виду более тесное объединение мусульман не для вооруженной борьбы, а чтобы "бедные люди помогали друг другу материально и морально".

Следующим был допрошен сотрудник ДПС Тимур Худов, который рассказал, что 11 мая 2018 года на границе Карачаево-Черкесии и Ставрополья остановил машину, за рулем которой находился Анар Мамедов. Документы Мамедова - азербайджанский паспорт и водительское удостоверение - показались Худову подозрительными, и он изъял их в присутствии понятых, местных жителей Василия Лучкина и Виктора Чукарина, рассказал Худов.

Допрошенные после этого Лучкин и Чукарин подтвердили показания Худова. Следующее заседание суд назначил на 10.00 мск 20 декабря, на нем планируется продолжить допрос свидетелей обвинения.

Адвокат Магомед Нурмагомедов, представляющий в суде интересы Анара Мамедова по соглашению, обратил внимание на неуверенность ключевого свидетеля в суде. "Он, Василенко, не ответил ни на один вопрос. Другой свидетель, которого мой подзащитный вообще не знает, засекреченный "Хасанов", утверждает, что Мамедов, будучи незнакомым ему человеком, подошел к нему в мечети и сразу начал задавать вопросы о его отношении к джихаду и борьбе с неверными. Это сомнительно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Нурмагомедов после заседания.

Он также указал, что у следствия нет доказательств подготовки Мамедова к выезду в Сирию. "Он не мог туда поехать по финансовым соображениям, имея небольшой доход и четверых малолетних детей на руках", - озвучил свою версию адвокат, отметив, что по "террористической" статье его подзащитному грозит до 15 лет колонии.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.