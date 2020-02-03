03 февраля 2020, 19:35

Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Причиной смерти советника от России по вопросам здравоохранения Игоря Галя и его жены стало отравление угарным газом, предположили в МВД Южной Осетии. Смерть Галя случилась на фоне скандала с поставками медикаментов, указал блогер "Кавказского узла".

"Тела умерших обнаружили по месту проживания, в съемном жилье в центре Цхинвала, после полудня в понедельник 3 февраля", - сообщил представитель Минздрава корреспонденту "Кавказского узла".

Признаков насильственной смерти на телах нет, отметили в Генпрокуратуре Южной Осетии. "В комнатах порядок не нарушен. Для установления причины смерти тела перевезли в Северную Осетию, где специалисты проведут вскрытие", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Игорь Галь и его супруга, по предварительной версии, умерли от отравления угарным газом, проинформировал начальник штаба МВД Южной Осетии Тарзан Кокойты. По его словам, тела супругов обнаружил водитель Игоря Галя, передал ТАСС.

Россиянин Игорь Галь являлся советником министра здравоохранения и социального развития с 22 февраля 2016 года. Он отвечал за реализацию российско-югоосетинского плана модернизации здравоохранения Южной Осетии и координировал работу российских специалистов в республике, сообщил "Интерфакс".

Алан Парастаев, автор блога на "Кавказском узле" "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть", отметил, что Галь скончался на фоне скандала с поставками медикаментов. "На меня произвело сильное впечатление известие о смерти человека, непосредственно участвовавшего в процессе решения проблем системы здравоохранения Южной Осетии. Профессор Галь не раз <...> очень подробно, в деталях рассказывал и о достижениях, и о проблемах югоосетинской медицины, и, что особенно важно, о механизмах решения", - написал блогер.

С конца 2019 года жители Южной Осетии начали жаловаться на нехватку медицинских препаратов в больницах. В январе Генпрокуратура Южной Осетии начала проверку медицинских складов, Центральной больницы и аптечного управления.

Примечание:

"Жители Южной Осетии рассказали о бедах местной медицины", "Мишустин назначил кураторов Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии", "Более 20 образовательных учреждений закрыты на карантин в Южной Осетии".

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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