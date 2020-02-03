Руководство приюта в Махачкале озвучило свою версию конфликта с подопечными

03 февраля 2020, 02:44

Жертв насилия, живущих в махачкалинском приюте "Теплый дом на горе", не принуждали к безвозмездному труду и общению с журналистами. Требование о выселении женщин связано с нарушением ими правил шелтера, заявило руководство приюта в ответ на публикацию Светланы Анохиной.

Как сообщал "Кавказский узел", дагестанская журналистка Светлана Анохина сообщила 31 января о том, что руководители махачкалинского приюта для жертв семейного насилия "Теплый дом на горе" пытались выставить на улицу своих подопечных.

Сотрудники кавказских кризисных центров для женщин имеют дело со специфическими проблемами, поскольку в регионе распространены убийства чести и похищения невест, а добрачные связи осуждаются, отмечается в материале о "Теплом доме на горе", опубликованном 10 января 2020 года изданием "Медуза". Материал, подготовленный в рамках инициированной изданием программы поддержки благотворителей, подробно описывает историю одной из подопечных центра: девушке пришлось выйти замуж за силовика, который похитил ее и изнасиловал за неделю до запланированной свадьбы. Муж избивал Мадину, а затем и их общего ребенка, а однажды порезал ее ножом. Через 2 года после заключения брака они развелись, Мадина вышла замуж повторно, но второй муж через некоторое время выгнал ее из дома.

Женщины, которых пытались выставить на улицу руководители махачкалинского приюта для жертв семейного насилия, до сих пор находятся в приюте, сообщила 2 февраля корреспонденту "Кавказского узла" дагестанская журналистка Светлана Анохина. По ее словам, на обитательниц приюта оказывается непрямое психологическое давление со стороны руководства.

Светлана Анохина рассказала, что ранее к ней обратилась знакомая журналистка с просьбой помочь вывезти женщину, пережившую семейное насилие, из одной северокавказской республики. Впоследствии Анохина содействовала ее размещению в приюте, и именно от нее, по словам журналистки, она узнала о ситуации в шелтере.

"Мы все время были на связи с тех пор, как она поселилась в этом доме. Она все время жаловалась, и когда речь шла о том, что ее собираются выселять, мы с коллегой вмешались туда серьезно", - пояснила журналистка.

По ее словам, 29 января она посетила шелтер после того, как ее знакомая по телефону рассказала о возможном выселении. «Я знала, что там происходит, и когда узнала, что их выселяют, немедленно туда приехала», - рассказала Анохина.

После того, как Анохина прибыла на место, на квартиру к подопечным шелтера пришли журналисты, с которыми женщины общаться отказались. Анохина, по ее словам, поговорила с женщинами и записала все их претензии. Руководству шелтера журналистка объяснила, что у них нет права выставить на улицу женщин.

Однако 31 января руководители шелтера пришли в квартиру, где проживали их подопечные, в сопровождении сотрудников полиции, среди которых был и инспектор ПДН. «Сотрудники полиции повторили им тоже самое, что они (руководство шелтера) выставить среди зимы женщин с детьми на улицу не имеют права», - рассказала Анохина.

По ее словам, руководство приюта принуждало женщин к "общению с журналистами", а также выполнению работ по ремонту квартиры, где ранее располагалось убежище для жертв семейного насилия. За невыполнение требований женщинам грозило выселение.

Анохина отметила, что руководство шелтера называет принуждение к труду своих подопечных "трудотерапией", однако по факту это является "эксплуатацией чужого труда". "Учитывая , что это многодетные матери, находящиеся в отчаянном положении, (утверждение руководства шелтера) выходит за все рамки", - отметила журналистка.

По состоянию на 2 февраля обитательницы приюта не выселены, они находятся в кризисном центре. Анохина и несколько журналистов пытаются найти для них жилье и работу.

По словам юриста Марата Исмаилова, статус приюта "не совсем понятен", так как у него должен быть устав и правила внутреннего распорядка. «Сложно сказать, какой процесс регулирования в частных учреждениях. Это упирается в устав», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, говорить о правомочности тех действий руководства шелтера, о которых сообщила Светлана Анохина, можно только исходя из документов, которые регулируют внутренний распорядок и внешнее взаимодействие приюта.

Представители приюта озвучили свою версию событий

Сотрудница приюта "Теплый дом на горе" сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "женщины на данный момент находятся в кризисном центре, и в течение двух недель они там и будут проживать".

По ее словам, женщины, попавшие в центр, находятся там в течение трех месяцев, однако у некоторых из них данный срок истек. «У одной женщины в январе кончился срок и ей продлили устно. У другой заканчивается в феврале. Они сказали, что за две недели все найдут», - сообщила представитель шелтера.

По ее словам, на данный момент в шелтере на основании подписанных договоров находятся три женщины. При этом она отметила, что не все женщины подписывают эти договоры.

После окончания двухнедельного срока нынешние подопечные центра намерены снять жилье, средства для этого у них имеются, также сообщила сотрудница шелтера, добавив, что женщины сами сообщили о своих намерениях.

Кроме того, по словам сотрудницы шелтера, какие-либо требования фотографироваться и общаться с журналистам подопечным не выдвигались. «Мы никого не заставляли. Требования такого нет», - сообщила она, добавив, что когда приходят журналисты, подопечным предлагается сфотографироваться, но если они отказываются, никто насильно не заставляет.

На сайте "Теплого дома на горе" по данным на 02.44 мск сегодня, 3 февраля нет комментариев относительно изложенных Светланой Анохиной сведений.

На странице кризисного центра в Instagram комментарий в связи с ситуацией опубликован 2 февраля. В публикации говорится, что руководство Центра защиты материнства и детства "Теплый дом на горе" считает публикации в СМИ о ситуации в центре порочащими имя и мешающими деятельности.

В комментарии говорится, что 15-20 декабря 2019 года приют переехал на новую квартиру. "Во время переезда мы обратили внимание на состояние старой квартиры, где жили подопечные. Квартира была в испорченном состоянии, половина мебели была поломана, также поломаны межкомнатные двери, замки, испорчена сантехника, а также все стены в квартире были изрисованы красками, фломастерами, которые въелись до штукатурки", - утверждают сотрудники приюта.

В публикации говорится, что подопечным по завершении переезда было предложено "помочь освежить квартиру, побелив стены, а взамен предложили устроить их детей в частный детский сад".

"Мы пояснили женщинам, что в центре сейчас нет средств для того, чтобы нанять мастеров для приведения квартиры в порядок, но есть возможность устройства детей в частный детский сад, стоимость месяца посещения ребёнка в котором составляет 14 000 рублей, в котором для нашего центра было выделено несколько мест", - пишут авторы публикации.

По данным сотрудников шелтера, две подопечные приступили к работе 13 января и завершили ее 18 января "с учетом одного выходного дня". При этом третья подопечная, пока две работали, приглядывали за детьми.

Кроме того, как говорится в публикации, 14 января представители шведского телеканала предложили снять телесюжет о центре. Планировалось, что журналисты посетят приют 29-30 января. "К этом сроку мы предложили нашим подопечным принять участие в телесюжете и рассказать о своих историях на условиях анонимности", - говорится в сообщении. Сотрудники приюта утверждают, что две женщины согласились участвовать в съемках.

Далее в комментарии говорится, что 19 января одна из подопечных уехала "без предупреждения руководства и персонала" в Грозный, "к себе на родину, оставив четырех несовершеннолетних детей без присмотра в нашем приюте". При этом, как утверждают сотрудники центра, дети баловались и шумели, из-за чего "поступили жалобы от соседей и от хозяйки квартиры".

"По нашей инструкции мы были должны вызвать ПДН, так как дети находятся без присмотра на нашей территории. Но из-за беспокойства о психическом состоянии детей мы приняли решение дождаться их матери", - говорится в сообщении.

Женщина вернулась в приют лишь 25 января. "25 января 2020 года сотрудник нашего центра сказал (подопечной), что за оставление детей без присмотра она должна быть наказана, поскольку это противоречит правилам проживания в центре. 28 января 2020 года после планерки руководство центра приняло решение о выселении (подопечной)", - пишут авторы комментария.

После этого подопечная, по словам автором публикации, стала внушать другим женщинам, что "они находятся в рабстве и призывала к саботажу и невыполнению правил". В связи с этим все подопечные отказались от съемок, при этом шведское телевидение произвело съемку кризисной квартиры, но без участия ее жительниц.

"29 января 2020 года мы застали в приюте журналистку Светлану Анохину с неизвестным мужчиной. Мы приехали в приют вместе с представителями шведского телевидения, где увидели, как наши подопечные дают интервью журналистам. Мы поговорили со Светланой Анохиной, выяснив, что мы использовали рабский труд, попросив женщин побелить стены за устройство детей в частный детский сад, а также выяснили то, что мы их принуждаем к съемкам с угрозой выселения", - говорится в публикации.

31 января в приют приехали по приглашению его руководства представители комиссии по делам несовершеннолетних, а также "прибыли Светлана Анохина с неизвестным мужчиной".

"После обсуждения ситуации совместно с ПДН, юристами, нашим руководством и проживающими женщинами было принято решение установить срок проживания женщин и детей в приюте две недели, в течение которых подопечные выразили готовность решить свои проблемы и выпуститься из приюта. Данное решение всех удовлетворило", - говорится в завершении публикации, которая по данным на 02.44 мск сегодня, 3 февраля набрала 185 отметок "Нравится"