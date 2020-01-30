Дибияев озвучил контекст осквернения подростками Вечного огня в Махачкале

30 января 2020, 12:36

Подростки объяснили, что поджарить куриное мясо на Вечном огне им посоветовали прохожие, рассказал глава Управления образования Махачкалы Вадим Дибияев. Пользователи Instagram призвали наказать советчиков.

Как писал "Кавказский узел", 27 января полиция сообщила о проверке после публикации видео, на котором подростки жарили куриные окорочка и танцевали на мемориале "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне" в Махачкале.

"Мы встретились с этими ребятами, с их родителями, учителями и директорами школ, в которых они обучаются", - написал 29 января на своей странице в Instagram Вадим Дибияев. Дети рассказали, что купили куриные окорочка, чтобы покормить котят в парке, а проходившие мимо люди посоветовал им немного поджарить мясо на Вечном огне, сообщил Дибияев. Школьники сказали, что один из прохожих лично продемонстрировал, как это сделать, а второй заснял это на видео, отметил чиновник.

"Причина этого инцидента - не детская шалость... а плохой пример, преподнесенный детям взрослыми". - заявил Дибияев.

Он также указал, что со школьниками была проведена разъяснительная беседа.

По данным на 12.00 мск сегодня пост Дибияева набрал 244 отметки "нравится", пользователи соцсети оставили под ним 26 комментариев, поддержав чиновника.

"Беседа с детьми в присутствии родителей более эффективна, чем наказание... Надо в школах на классных часах рассказывать о героях войны и патриотизме", - написала khadizhat6320. "Нужно проводить воспитательные беседы, а не детей наказывать", - уверен omar_dzhamaldinov.

Пользователи также призвали отыскать и привлечь к ответственности взрослых, которые подали такую идею школьникам.

"Теперь надо найти тех, кто снимал и подсказывал, и наказать", - написал leilav_elf. "Вычислите, кто отправил видео, и найдёте идейного вдохновителя. Накажите, вот тогда только поймут остальные", - поддержала его gobyshtatiana. "Пример ли это или спланированная провокация со стороны взрослых?" - задался вопросом lugovoy_ruslan.