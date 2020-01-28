Дети возле Вечного огня в парке "Ленинского комсомола" в Махачкале. Стопкадр видео https://www.instagram.com/p/B70r2fbCH5c/

28 января 2020, 10:31

Полиция пообещала наказать подростков за приготовление еды на Вечном огне в Махачкале

Подростки жарили куриные окорочка и танцевали на мемориале "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне" в столице Дагестана, сообщила полиция, начав проверку.

Видео, на котором подростки танцуют и жарят окорочка на Вечном огне, было опубликовано на странице МВД Дагестана в Instagram. "На замечания о том, что подобное поведение недопустимо, в ответ смеялись и продолжали", - заявило ведомство.

По данным полиции, видео было снято в парке "Ленинского комсомола" в Махачкале. Руководство МВД назначило проверку. "Родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности", - сказано в сообщении, опубликованном 27 января на странице ведомства в Instagram.

Полиция также опубликовала само видео. На нем видны трое молодых людей возле Вечного огня, один из них танцует. Возле огня сидят дети и жарят куриные окорочка. Один из мальчиков, обращаясь к человеку, который снимает видео, спрашивает: "Пап, можно поиграть? В телефон можно поиграть?". "Нет", - отвечает ребенку мужчина за кадром.

Дети возле Вечного огня в парке "Ленинского комсомола" в Махачкале. Стопкадр видео https://www.instagram.com/p/B70r2fbCH5c/

Пользователи соцсети возмутились увиденным на кадрах. "В годы Великой Отечественной войны 25 человек из всех народностей Дагестана стали Героями СССР, а это просто дети пособников гитлеровцев, раз их научили осквернять память защитников Отечества", - пишет пользователь Instagram giginsergey.

"...возле Вечного огня пикник устроили. Не они, конечно, виноваты! А их "родители"...", - комментирует видео owod_9.

"Вот и воспитание. Если бы они знали, столько людей погибли...", - пишет baqa19831510.

"Неужели некому их за ухо взять [...], объяснить что так нельзя, позор", - негодует magomed.magomedov.69.

"Дикари", - комментирует al.ik5507.

Сегодня к 10.00 мск видео набрало 44 310 просмотров.

"Кавказский узел" также писал, что в Ставропольском крае 22 января полиция сообщила о поиске детей, один из которых затушил Вечный огонь, справив в него нужду. На родителей двух школьников были составлены административные протоколы. Местные жители и пользователи Instagram потребовали наказать и детей, и родителей.

Примечание:

"Чеченский опыт публичных извинений нашел отклик в Дагестане", "Вандалы осквернили Вечный огонь в Моздоке", "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".

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