Стелла в селе Изобильный. Ставропольский край. Фото: Иван Быков https://ru.wikipedia.org/

23 января 2020, 18:22

Жители Изобильного потребовали наказать осквернивших Вечный огонь

На родителей двух школьников, осквернивших мемориал в селе Изобильном, составлены административные протоколы. Местные жители и пользователи Instagram потребовали наказать и школьников, и их родителей.

Как писал "Кавказский узел", 22 января полиция сообщила о поиске детей, один из которых затушил Вечный огонь, справив в него нужду. Об инциденте в Изобильном стало известно благодаря тому, что его запечатлела видеокамера.

Сегодня полиции удалось найти несовершеннолетних, осквернивших в парке Победы памятник "Огонь Вечной Славы", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе краевого управления МВД. На родителей школьников составили административные протоколы по статье "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". С самими детьми провели профилактическую беседу в отделе полиции. Результаты проведенной полицией проверки переданы подразделению по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке школьников на профилактический учет, отметил представитель МВД.

По статье 5.35 КоАП родителям школьников грозит от 100 до 500 рублей штрафа.

По данным ставропольского блогера Ивана Пахно, этим детям 10-11 лет. "Люди возмущены, и в основном видят вину родителей", - сказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

На вину родителей указала и жительница Изобильного Евгения. "Это явно недоработка в воспитании. Как вообще это может прийти в голову?! Родителей нужно наказать, и серьезно. Пусть получат за своих отпрысков. Детям портить жизнь серьезным наказанием, конечно, не стоит", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Скриншот комментария к видео осквернения Вечного огня в Изобильном, https://www.instagram.com/p/B7qa7lICRh5/"Не думаю, что стоит ставить детей на учет. А дать хорошую взбучку – да. И родителей наказать рублем. Чтобы, наконец, рассказали сыновьям, что такое Вечный огонь и как к нему относиться", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Иван.

Видео осквернения Вечного огня вызвало резкую критику со стороны пользователей Instagram. "Их (детей. - Прим. "Кавказского узла") в обязательном порядке нужно поставить на учет, заставить принудительно вызубрить историю с зачетом. И исправительные работы в течении месяца", - предложил vitalikstavropol в паблике "ЧП Нетипичный Ставрополь".

Пользователи также раскритиковали родителей этих школьников. "Позор родителям этих детей", - написал smirus26. "Какой позор родителям", - прокомментировала tatianamikhailova45.

К 18.22 мск 23 января эта сегодняшняя публикация собрала 7245 просмотров и 46 комментариев.

Примечание:

"МВД Кубани заинтересовалось видео осквернения Вечного огня подростками", "СКР начал проверку сообщения о драке школьниц в Дагестане", "В Ростовской области полицейские расследуют избиение школьницы, снятое на видео".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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