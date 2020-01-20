Волгоградский активист Ульянов проиграл тяжбу с полицейскими

20 января 2020, 14:08

Суд в Волгограде отказался удовлетворить иск Алексея Ульянова, который требовал извинений от полицейских, не пустивших его на городской праздник с квадрокоптером.

Как информировал "Кавказский узел", активист Алексей Ульянов подал иск к полиции после того, как 31 августа 2019 года ему запретили проносить квадрокоптер на мероприятие в День города. Ульянов утверждает, что квадрокоптер был упакован, запускать он его не собирался. Он добивается извинений и пяти тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Кроме того, он требует признать незаконным решение выставить ограждение по периметру площадки, на которой проходил праздник.

На сегодняшнем заседании Дзержинского райсуда Волгограда юрист городской администрации заявила, что ограждение было выставлено ради безопасности людей, сообщил Алексей Ульянов. "Это вместо того, чтобы поставить патрули, как это положено", - прокомментировал активист слова представителя мэрии.

Ульянов отметил, что в суде юрист администрации спросила, зачем он принес квадрокоптер на праздник. "Я ответил, что живу в свободной стране и понимаю, что можно с собой носить, и что нельзя. В списке запрещенных предметов, которые нельзя с собой носить, квадрокоптера нет. Есть газовые баллончики, ножи, пистолеты, травматы", - сказал активист.

Он констатировал, что суд отказался удовлетворить его иск. "Была оглашена резолютивная часть решения. Мы обжалуем его. Я найду силы, чтобы дойти вплоть до Европейского суда, и докажу, что имею право ходить с сумочкой с квадрокоптером, где хочу. Мы считаем, что суд не подробно углубился в изучение законов, наших отзывов", - заявил Алексей Ульянов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители полиции ранее заявили в суде, что квадрокоптер относится к категории "устройство повышенной опасности" и "колющий или режущий предмет", отчего проносить его на массовые мероприятия нельзя. Ульянов возразил, что этот довод опровергла бы экспертиза. Допущение, что квадрокоптер может использоваться в качестве оружия, неправомерно, по этой логике можно дойти до запрета приходить на праздник в туфлях со шпильками, указала "Кавказскому узлу" волгоградский юрист Ольга Панферова.

Формально квадрокоптер как предмет не подпадает ни под какие запреты, подтвердил директор юридического агентства Avim Иван Иванов. "Скорее всего, у полиции есть информация о том, что квадрокоптер – это не совсем правильная игрушка для массовых мероприятий, хотя он не подпадает формально ни под какие запреты. Все понимают, что колюще-режущим предметом может быть любой предмет – расческа, ложка и так далее. Думаю, полицейские не знали, как отказать Ульянову, и отказали, квалифицировав квадрокоптер как колюще-режущий предмет", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

При этом юрист считает, что проносить квадрокоптеры на массовые мероприятия не нужно. "Просят сотрудники полиции не проходить с ним – оставь его в машине. Мне кажется, это раздутая проблема. Идти с квадрокоптером на массовое мероприятие – это все равно что идти с лопатой или с граблями. У нас в городе столько проблем с сотрудниками полиции, с правоохранительными органами и судами, что, на мой взгляд, история с квадрокоптером – это какой-то пшик", - резюмировал Иван Иванов.