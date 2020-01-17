Рухнувшая конструкция посреди больничной палаты в Ардонской Центральной районной больнице. Фото ЧП/Владикавказ» instagram

17 января 2020, 07:41

После окончания ремонта в больнице в Северной Осетии обрушился потолок

В открывшейся после новогодних праздников Ардонской Центральной районной больнице обрушился потолок.

Как писал "Кавказский узел", капитальный ремонт в Ардонской ЦРБ начался еще летом 2018 года, с этого времени местные жители ездили в больницы соседних муниципалитетов. Стоимость работ составила 364 миллиона рублей. Ардонская районная больница, торжественно открытая 30 декабря 2019 года, закрылась на следующий же день, так и не начав работу. Руководство Северной Осетии, района и Минздрава республики стремилось отчитаться о завершении работ к концу года, не думая о людях, заявили пользователи соцсетей.

Центральная районная больница в первые дни нового, 2020 года, не работала, но после новогодних праздников была открыта. Это произошло из-за сложностей в организации работы в праздничные дни, поэтому начало работы стационара перенесли. "Штат укомплектован, а все вопросы решаются в рабочем порядке", - заявил 15 января корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Минздрава.

Вечером этого же дня в Ардонской районной больнице обрушившийся фрагмент потолка вместе с досками и железными перегородками упал прямо рядом с кроватью и чуть не убил одну из пациенток, сообщило 16 января издание "Кавказ.Реалии".

"Мало того, что так затянули ремонт, так вы посмотрите, как они его сделали. Там и поликлиника свежеотремонтированная вот-вот начнёт рушится. Везде уже потрескались стены", - цитирует одну из пациенток больницы издание.

Причина обрушения пока не установлена, заявил Аслан Мулукаев, заместитель директора строительной компании "Гранд", которая проводила капитальный ремонт здания.

"Все наши специалисты-инженеры поехали на место происшествия. Все этажи и все потолки мы проверили. Там был крепёж. Если бы его не было, это было бы наше упущение. На данный момент непонятно, было ли какое-то вмешательство, человеческий фактор", - цитирует Аслана Мулукаева 16 января на своем сайте телекомпания "Осетия-Ирыстон".

Примечание:

"Власти дали полмиллиарда рублей на больницы в Северной Осетии", "Заведующая приемным отделением больницы в Моздоке заподозрена в получении взятки", "Заместитель главврача районной больницы в Северной Осетии заподозрена в получении взятки".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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