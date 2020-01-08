Жители Северной Осетии раскритиковали власти за показуху при открытии больницы

08 января 2020, 18:08

Ардонская районная больница, торжественно открытая перед Новым годом, закрылась, так и не начав работу. Руководство Северной Осетии, района и Минздрава республики стремилось отчитаться о завершении работ к концу года, не думая о людях, заявили пользователи соцсетей.

Капитальный ремонт в Ардонской ЦРБ начался еще летом 2018 года, с этого времени местным жителям приходится ездить в больницы соседних муниципалитетов. Стоимость работ составила 364 миллиона рублей.

Больницу закрыли на следующий же день после торжественного открытия 30 декабря 2019 года, информировал 7 января "Регион Online".

Местные жители отметили, что причины закрытия озвучены не были. "Нам абсолютно не известно, когда, наконец, заработает Ардонская ЦРБ. Формально ее открыли: приехали чиновники, перерезали красную ленточку. Но по факту медучреждение не функционирует. Прошла неделя. Мы все ждем какого-то объяснения от властей, но пока – тишина", - процитировали 7 января жителя Ардона Дзугаева "Кавказ.Реалии".

Причиной закрытия стали отрицательные заключения прокуратуры, санэпидемстанции и Роспотребнадзора, сообщил 4 января анонимный Telegram-канал "Немного в теме". "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации.

Пользователи соцсетей пристыдили чиновников

"Стыд и позор", - прокомментировал новость о закрытии новой больницы Магомед Аланов, комментатор на странице "Новости Осетии" в Facebook. Фатима Чехоева подтвердила сегодня там же, что больница не работает.

"Главное понты! И издевательство над народом!" - написал Ос Ирон под другой публикацией от 7 января на той же странице. "Показуха на весь город", - добавил Магомед Аланов.

К 18.08 мск 8 января две публикации в группе "Новости Осетии" в Facebook собрали соответственно по по 11 и 19 "лайков", 8 и 3 комментария.

Главное не открыть, а красную ленточку разрезать", - написал в паблике Ossetia News в соцсети Instagram levjioev. "И так во всем. Сплошной обман и дешевая показуха", - добавил koravladik. "К концу года отчитались. Как же не стыдно так поступать с людьми?" - возмутился safari12345_.

У больницы есть и другие проблемы, считает zaurmdoev. "А чего ей открываться, если нет соответствующих для работы в ней специалистов!" - прокомментировал он.

Строительство сопровождалось хищениями, предположили в Instagram

"Главное отчитаться за "освоенные" деньжата перед Москвой", - написала marina.barber.vld.

Строителям больницы не доплачивали зарплату, утверждает alan.kul. "Работал у меня там знакомый. С его слов: материалы самые дешевые, зарплата где-то 17 тысяч, а по бумагам где-то 40 [тысяч]", - написал он. "Да и то людям не все заплатили, обманули", - заявила marusya1582.

К 18.08 мск 8 января эта публикация собрала 220 "лайков" и 38 комментариев. У группы 181 тысяча подписчиков.

Новость об открытии больницы сразу вызвала скепсис пользователей Instagram

Торжественное открытие Ардонской центральной районной больницы после реконструкции состоялось 30 декабря 2019 года. В церемонии открытия приняли участие глава республики Вячеслав Битаров, министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, глава Ардонского района Владислав Тотров, сообщила в тот же день администрация Ардонского района на своей странице в соцсети Instagram.

Комментаторы изначально скептически отнеслись к этой новости. "Ленту перерезали, а заработает когда?" - спросила anna.cgoeva. "Формально открыли, фактически не работает", - констатировал kost_agnaev. "Открыть в 2019 году успели для статистики... Время покажет, что открыли", - написал 90219____. "Это не факт, что заработает больница", - заявила bibilovatoma.com.ru.

Пользователь madinat.54 поспешила поблагодарить власти. "Респект администрации района, главе республики", - написала она. "За что? За то, что люди мучились все это время?" - возразил ей ss_sm_322_.

К 18.08 мск 8 января эта публикация собрала 8,2 тысячи просмотров и 96 комментариев. У группы 18,8 тысячи подписчиков. Информации о закрытии больницы там по состоянию на 18.08 мск 8 января нет. На сайтах республиканского управления Роспотребнадзора и прокуратуры Северной Осетии также не появилось сообщений о причинах закрытия больницы в Ардоне, а на сайтах правительства региона, Минздрава Северной Осетии и администрации Ардонского района нет информации о самом закрытии.