Манвел Григорян. © Фото: Union of "Yerkrapah" official site

14 января 2020, 15:35

Манвел Григорян переведен в реанимацию

Руководство страны и судебная система несут ответственность за ухудшение состояния бывшего депутата парламента Армении Манвела Григоряна, которому не дают возможности лечиться за рубежом, заявила защита.

Как информировал "Кавказский узел", адвокаты Манвела Григоряна настаивают на его освобождении из-под ареста, ссылаясь на жалобы подзащитного на здоровье. Однако суд раз за разом отказывается удовлетворить их ходатайства. Так, 16 декабря 2019 года суд вновь оставил Григоряна под стражей. Судья также отказал защите в отводе прокурора, пояснив, что это вне компетенции апелляционного суда.

Манвел Григорян сегодня переведен в реанимационное отделение медцентра "Наири", его жизнь находится под угрозой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Левон Багдасарян.

Он считает, что в ухудшении самочувствия Григоряна виновато руководство страны и судебная система. "Защита неоднократно настаивала не необходимости лечения за рубежом. Но все наши обращения оставались без ответа", - подчеркнул адвокат.

Согласно решению медкомиссии, оглашенному в суде 29 октября 2019 года, состояние Григоряна не мешает ему находиться под стражей и участвовать в судебных заседаниях. При этом на трех заседаниях в ноябре 2019 года Григоряну становилось плохо в зале суда. Армянские правозащитники сочли жестокостью отказ освободить бывшего депутата из-под стражи.

Напомним, что бывший депутат Народного собрания и руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года, вскоре после "бархатной революции". Его обвиняют в незаконном обороте оружия, присвоении около 210 тысяч долларов, уклонении от уплаты налогов и растрате около 4,2 миллиона долларов. Силовики во время обысков в его доме нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие.

Примечание:

"Высший судебный совет Армении наказал судей за самоотвод по делу Кочаряна", "Суд назначил первое заседание по делу Кочаряна", "Политики Нагорного Карабаха вступились за Кочаряна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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