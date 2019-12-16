Суд отказался освободить Манвела Григоряна

16 декабря 2019, 11:33

Апелляционная инстанция сочла законным отказ освободить под залог бывшего депутата парламента Армении Манвела Григоряна, обвиняемого в незаконном хранении оружия и растрате. Судья также отказал защите в отводе прокурора, пояснив, что это вне компетенции апелляционного суда.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты Манвела Григоряна настаивают на его освобождении из-под ареста, ссылаясь на жалобы подзащитного на здоровье. Однако суд раз за разом отказывается удовлетворить их ходатайства. Так, 5 ноября судья вновь оставил Григоряна под стражей.

Согласно решению медкомиссии, оглашенному в суде 29 октября, состояние Григоряна не мешает ему находиться под стражей и участвовать в судебных заседаниях. При этом на трех заседаниях 12, 19 и 26 ноября Григоряну становилось плохо в зале суда. Армянские правозащитники сочли жестокостью отказ освободить бывшего депутата из-под стражи.

Апелляционный суд Армении сегодня счел законным отказ изменить меру пресечения Григоряну, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Григоряна Арсен Мкртчян. Он пояснил, что адвокаты просили освободить Манвела Григоряна под залог.

Кроме того, по словам Мкртчяна, защита также заявила ходатайство об отводе прокурора, предположив, что он предвзято относится к стороне защиты. Это ходатайство суд тоже не удовлетворил, посетовал адвокат.

Отказ в отводе прокурора судья обосновала тем, что апелляционный суд уполномочен лишь проверять обоснованность оспариваемого решения оставить Григоряна под арестом. По ее словам, решение вопроса об отводе прокурора не входит в компетенцию апелляционной инстанции, сообщает сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, что бывший депутат Народного собрания и руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в незаконном обороте оружия, присвоении около 210 тысяч долларов, уклонении от уплаты налогов и растрате около 4,2 миллиона долларов. Силовики во время обысков в его доме нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие.