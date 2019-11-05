Суд оставил Манвела Григоряна под арестом

05 ноября 2019, 16:35

Армянский генерал Манвел Григорян перевел на депозит суда свои акции и недвижимость, но получил отказ на ходатайство об освобождении под залог.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты Манвела Григоряна настаивают на его освобождении из-под ареста, ссылаясь на жалобы подзащитного на здоровье. Однако суд раз за разом отказывается удовлетворить их ходатайства. Согласно решению медкомиссии, оглашенному на заседании 29 октября, состояние армянского генерала Манвела Григоряна не мешает ему находиться под стражей и участвовать в судебных заседаниях.

Бывший руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в незаконном обороте оружия, присвоении 100 миллионов драмов (210 тысяч долларов), уклонении от налогов и растрате на сумму свыше двух миллиардов драмов (4,2 миллиона долларов). При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие.

На сегодняшнем судебном заседании защита в очередной раз представила ходатайство об освобождении Манвела Григоряна под залог. Адвокаты обосновали это тем, что состояние здоровья Манвела Григоряна продолжает ухудшаться. Сам Манвел Григорян в суде не присутствовал.

На сегодняшний день проведена инвентаризация 20% недвижимости Григоряна, она оценена в 1,5 миллиарда драмов (3,1 миллиона долларов США), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Мкртчян. По его словам, судья огласил, что согласно заявлению самого Григоряна 100% акций принадлежащей ему компании "Ара и Айцемик", а также 109 единиц недвижимости переводятся на депозитный счет суда.

Супруга Григоряна Назик Амирян отметила в суде, что сторона обвинения обосновывает арест Григоряна возможностью "неподобающего поведения" со стороны генерала. Эти предположения необоснованны, поскольку ничего подобного прежде не происходило, отметила Амирян. "Кроме того, сторона обвинения утверждает, что состояние Григоряна не тяжелое. Но его жизни может угрожать опасность" - процитировал слова Амирян "Sputnik Армения".