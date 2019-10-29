Манвел Григорян. © Фото: Union of "Yerkrapah" official site

29 октября 2019, 17:50

Медэксперты не нашли у Манвела Григоряна серьезных болезней

Состояние армянского генерала Манвела Григоряна не мешает ему находиться под стражей и участвовать в судебных заседаниях, решила медкомиссия.

Как информировал "Кавказский узел", адвокаты Манвела Григоряна настаивают на его освобождении из-под ареста, ссылаясь на жалобы подзащитного на здоровье. Однако суд раз за разом отказывается удовлетворить их ходатайства. На заседании 15 октября Григорян не присутствовал, поскольку находился в больнице. Защита вновь рассказала о его плохом состоянии, но судья ответил, что эти утверждения должны быть подтверждены медэкспертизой.

Бывший руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в незаконном обороте оружия, присвоении 100 миллионов драмов (210 тысяч долларов), уклонении от налогов и растрате на сумму свыше двух миллиардов драмов (4,2 миллиона долларов). При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие.

Диагностированные у генерала Григоряна болезни и степень их осложнений не являются основанием для освобождения его из-под ареста, сообщил судья на сегодняшнем заседании. "Состояние здоровья Григоряна позволяет получать лечение в любой больнице, а лечение в пенитенциарном учреждении возможно при наличии услуг эндокринной и интенсивной терапии", - говорится в заключении медэкспертов, зачитанном в суде.

В экспертизе отмечено, что состояние Манвела Григоряна ухудшается, но позволяет ему не только находиться под стражей, но и участвовать в судебных заседаниях. Судья сообщил, что обратится в медцентр, где лечится Григорян, и попросит обеспечить присутствие обвиняемого на слушаниях. "Суд проинформирует, что состояние здоровья Григоряна не является препятствием для его участия на заседаниях суда. При необходимости, допустимо обеспечить медицинский контроль на слушаниях", - отметил судья.

Защита генерала, в свою очередь, представила ходатайство об освобождении Григоряна под залог. "Эксперты пришли к выводу, что у нашего подзащитного за время пребывания под стражей зафиксирована отрицательная динамика состояния здоровья, а также угроза его жизни. Это должно стать серьезным сигналом для суда", - заявил суду адвокат генерала Левон Багдасарян.

Судья перенес рассмотрение ходатайства, чтобы выслушать мнение стороны обвинения. Следующее судебное заседание по делу состоится 5 ноября.

Примечание:

Противники Григоряна извинились перед его адвокатом за облитую краской машину", "Спецслужбы Армении выявили крупные махинации в бизнесе депутата", "Мэр Еревана отказался подать в отставку".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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