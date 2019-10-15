Суд отказался освободить Манвела Григоряна под залог

15 октября 2019, 20:52

Генерал Манвел Григорян оставлен под стражей, несмотря на доводы защиты о плохом состоянии его здоровья. Адвокаты Григоряна попросили проводить заседания в ереванской больнице, где лечится их подзащитный.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты Манвела Григоряна настаивают на его освобождении из-под ареста, ссылаясь на жалобы подзащитного на здоровье. Однако суд раз за разом отказывается удовлетворить их ходатайства.

Манвел Григорян находится в больнице, и не присутствовал на сегодняшнем заседании. Адвокат Левон Багдасарян подчеркнул, что посещать заседания его подзащитному запрещают врачи. Он заявил ходатайство о проведении заседания прямо в больнице. "Григорян не является в суд, поскольку у него проблемы с передвижением, дыханием. Я ходатайствую, чтобы мы осуществляли правосудие в больничных условиях. Григорян сегодня находится в больничной палате", – сказал адвокат.

Судья заявил, что утверждения адвоката должны быть подтверждены экспертизой состояния Григоряна. "Суд постановляет отложить рассмотрение ходатайства до установления существенных для дела обстоятельств", - процитировала слова судьи "Панорама".

Защита вновь подала ходатайство об освобождении Григоряна под залог на сумму до пяти миллиона драмов (около 10 тыcяч долларов), но суд счел его необоснованным, информировало "Радио Азатутюн".

Напомним, что бывший руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в незаконном обороте оружия, присвоении 100 миллионов драмов (210 тысяч долларов), уклонении от налогов и растрате на сумму свыше двух миллиардов драмов (4,2 миллиона долларов). При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие.