Кизлярцы почтили память жертв атаки отряда Радуева

10 января 2020, 01:52

Жители Кизляра вспомнили о погибших и пострадавших во время теракта, совершенного чеченскими боевиками во главе с Салманом Радуевым 9 января 1996 года. Памятные мероприятия прошли в отделах полиции и больнице, где удерживались заложники, а в музее открылась выставка личных вещей жертв трагического события.

"Кавказский узел" писал, что 9 января 2019 года несколько сотен жителей Кизляра собрались на траурный митинг в парке, где установлен памятник жертвам теракта, чтобы возложить цветы к мемориалу и памятнику погибшим силовикам,

9 января 1996 года боевики под руководством чеченских полевых командиров Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Турпал-Али Атгериева атаковали дагестанский город Кизляр. Боевики напали на вертолетную базу российских войск и военный городок батальона внутренних войск МВД России, в городской больнице было захвачено около трех тысяч заложников. 18 января боевики, взяв заложников, возвратились на территорию Чечни. В результате нападения на Кизляр и боя в районе села Первомайское погибло около 70 человек, более ста получили ранения, сообщается в материале "Кавказского узла" "Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года".

Траурные мероприятия 9 января в Кизляре прошли на территории городского и районного отделов полиции и больницы, где в январе 1996 года боевики удерживали заложников. Цветы и венки возложили и у братской могилы на городском кладбище, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы городской мэрии.

Сотни кизлярцев приняли участие в памятных мероприятиях. Почтить память жертв теракта пришли также депутаты городского собрания, родственники и близкие погибших, очевидцы тех событий, представители предприятий, организаций, учреждений, общественных и молодежных организаций. После минуты молчания участники акции возложили к памятнику цветы.

«Во всех этих трагических испытаниях (января 1996 года) кизлярцы принимали самое активное участие. Это сотрудники ГОВД Кизляра и других силовых ведомств, принявших на себя первый удар боевиков, наши водители автоколонны, которые выводили из Кизляра автобусы с заложниками, депутаты Народного Собрания Дагестан и Государственной Думы Российской Федерации, жители нашего города, оказывавшие активную поддержку и содействие, и все остальные, которые рискуя своей жизнью, спасали мирных жителей», - процитировала слова мэра Кизляра Александра Шувалова его пресс-служба на сайте администрации.

О трагических событиях 1996 года на митинге вспомнил участник переговоров с боевиками Ахмед Саламов. «Мы с руководителем телестудии «Прометей» Камилем Омаровым оказались первыми добровольцами, вошедшими в захваченную (боевиками) больницу. Из трех тысяч заложников в больнице погиб только один заложник. Остальных нам удалось спасти», - приводятся слова Саламова на сайте городской мэрии.

В музее современной истории Кизляра 9 января также открылась выставка, посвященная событиям января 1996 года, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в городской мэрии. На экспозиции представлены личные вещи и фотографии кизлярцев, погибших в те дни от рук боевиков - это фотографии, личные вещи погибших полицейских и мирных жителей, дверные ручки и замки от квартир жителей города, к которым пытались попасть бандиты, гильзы и прочие предметы, пояснили в администрации.

«9 января 1996 года - одна из самых кровавых и черных дат в истории города Кизляра. Преступные варварские и бесчеловечные действия боевиков унесли десятки жизней ни в чем неповинных людей», - рассказала пришедшим на выставку и.о. директора музея Любовь Дробот.

Кизлярцы каждый год приходят на траурные мероприятия, так как не могут забыть эту страшную дату, заявила местная жительница Татьяна Иванова.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Салмана Радуева. На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".