Кадр видеозаписи камеры наблюдения с места ДТП в Каякентском районе, опубликованной МВД по Дагестану https://www.instagram.com/p/B65sAszKMQu/

05 января 2020, 14:38

ДТП с двумя смертями в Дагестане стало темой дискуссий о вине водителя

Водитель мог не заметить двух пешеходов, погибших в аварии с его участием, из-за отсутствия фонарей на дороге в Каякентском районе, указали пользователи Instagram. Пешеходам самим надо быть внимательнее на дорогах, возразили другие участники дискуссии и потребовали от властей улучшить освещенность трасс в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 января в ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в районе села Первомайское в Каякентском районе погибли две жительницы села Сагаси-Дейбуг. По версии МВД, 37-летний водитель BMW сбил женщин, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. Гибель людей вызвала у пользователей Instagram дискуссию о поведении водителей и пешеходов на дорогах.

Пользователи Instagram под сообщением МВД по Дагестану поспорили о степени ответственности водителя. Часть из них связала трагедию с недостатком освещения на дорогах. "Там очень темно, нет освещения, водитель их не заметил, может", - предположил, в частности, aminamirov1302. "На освещении экономят, люди гибнут", - написал temmalik1960.

"Где освещение???? Тьма... думаю, водитель заметил бы пешеходов, будь там освещено", - согласился djemma26. "Правительство [...] ничего не делает, все дороги должны быть освещены, тем более пешеходный переход", - написал mailrush___03.11.89.

"Есть, конечно, и вина водителей в некоторых случаях, не соблюдают скоростной режим... Но и есть вина пешеходов, передвижение в ночное время без светоотражающих повязок или одежды в неустановленных местах приводит таким несчастным случаям", - написал nurmagomedovich1971.

"И что, водителя посадят теперь?" – задался вопросом stxa63. "Тяжело родным и близким умерших. Ещё тяжелее человеку, который лишил жизни. Не переходите дорогу, где не положено, ведь водители тоже не роботы, он возможно не увидел, возможно не смог затормозить, с этим всю жизнь потом жить", - написал soyl_game.

"Я на днях чуть не сбил женщину [под] аэропортом [на] трассе прямо выбежала... Не обязательно гонять, когда сами такие пешеходы кидаются под машину", - поделился m130xx05. "[Не понимаю] людей, которые так дорогу переходят, о чём они думают, как слепые ходят, притом ночью. Я не про этих женщин говорю, а в общем", - написал mr.___________x.

Представители пресс-службы МВД по Дагестану, по состоянию на 14.38 мск, не приняли участие в обсуждении.

Напомним, дело расследуется по ч.  5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Примечание:

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