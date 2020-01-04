Гибель пешеходов в Дагестане вызвала в Instagram дискуссию о поведении на дорогах

04 января 2020, 19:11

Правоохранители начали расследование гибели двух жительниц Каякентского района Дагестана, которые были сбиты машиной при переходе трассы. Водители и пешеходы должны быть осторожны, прокомментировали происшествие участники дагестанских пабликов в Instagram. Они отметили низкую культуру местных жителей на дорогах.

Две женщины погибли при переходе дороги

В Каякентском районе вечером 3 января произошло ДТП, в ходе которого погибли 53-летняя и 32-летняя жительницы селения Сагаси-Дейбуг, сообщило сегодня МВД Дагестана. Авария произошла на 874-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе селения Первомайского. По данным правоохранителей, 37-летний местный житель, управляя автомашиной БМВ-5, допустил наезд на переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода женщин. Пострадавшие от полученных повреждений скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование продолжается, следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Дагестана.

Пользователи Instagram призвали водителей и пешеходов к осторожности

Информация о ДТП со смертельным исходом в Каякентском районе вызвала бурное обсуждение в дагестанских пабликах в Instagram.

"Момент ДТП попал в объектив камеры видеофиксации. На кадрах видно, что автомобиль на большой скорости буквально сносит пешеходов", - говорится в сообщении сообщества dagnews.today в Instagram, где опубликовано упоминаемое видео ("Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись). За три часа пост собрал 12 643 просмотра и 25 комментариев.

Комментаторы критикуют поведение водителя, пешеходов, а также указывают на отсутствие освещения около места трагедии.

"В темноте осторожным надо быть на трассе", - прокомментировал silvergold223. "Пешеходы уверены, что их почему-то видно в темноте в чёрной одежде, и прут напролом, а водители уверены, что на большой скорости успеют увидеть и вовремя затормозить", - раскритиковал участников движения ariena_al. "Соболезнования родным и терпения. Освещайте трассы, дороги.... Водители, езжайте тихо, и пешеходы - будьте бдительны", - пишет dr.abasova_gulnara. "Я раз 10 пересмотрела видео, чтобы понять, где пешеход находится. Как так можно переходить дорогу, тем более ночью", - возмущается alieva.x_a.

"Даже на видео людей разглядеть сложно", - отмечает anzhela_nadirova_95. "Ночью в дождливую погоду видимость почти нулевая, поэтому лучше не спешить", - пишет gggmmm829. "Вообще-то перед пешеходным переходом скорость надо снижать!" - указывает dixi____. "Во всех населённых пунктах, через которые проходят федеральные трассы, обязаны делать освещение в местах пешеходных переходов", - отмечает ram.akm. "Установили бы приборы освещения - трагедии можно было бы избежать", - уверен ami_go_dag.

Также обсуждают ДТП в сообществе "dagizvestiyaa" в Instagram, где опубликовано сообщение МВД об аварии. За три часа этот пост собрал 18 788 просмотров и 74 комментария. Здесь также пользователи рассуждают о культуре поведения на дорогах в Дагестане.

"В Дагестане и на переходе тоже раздавят, если невнимательно перейдешь переход", - пишет gadzhiomarovo. "Те, кто предупреждает о контролирующих правила на дорогах ДПС, о камерах фиксации, и те, кто создают помеху на дорогах, знайте, что вы соучастники гибели [людей] на дорогах", - отмечает xabib198026. "Это не первый случай. Скоростная трасса - не ходите в неположенном месте и будьте внимательны, не подставляйте водителей", - указывает _ahmad1985.

"Сколько раз приезжала в Дагестан, обращала внимание на то, [как] там почти все люди переходят дорогу - даже на светофорах они могут на красный перейти", - указывает imamalievaelvira130119. Этот пост собрал 7 отметок "нравится". "В Дагестане […] почему пешеходы не соблюдают ПДД? А каково сейчас водителю? За что это несчастье на его голову? К сожалению, никакие трагедии не учат - кто где хочет, там и переходит", - пишет amino4ka2511. Этот пост собрал 13 отметок "нравится".

Комментарии подобного рода собрал и пост о ДТП в сообществе "dtp.chp05" в Instagram. За 16 часов этот пост собрал 5301 отметку "нравится" и 504 комментария.

"Встретились оба невнимательных, один превысил, а другие побежали там, где не должны. И такой печальный итог", - уверен suleiman__0011. "Надо было подождать, пока машина проедет, все женщины спешат перебежать дорогу, а потом водитель виноват", - согласен zaremabashanova555_. "Плохие новости, конечно же, но остаётся немаловажный вопрос - они на пешеходном переходе переходили дорогу или нет. Просто, часто замечаю плохую культуру пешеходов, о водителях вообще молчу... Просто, если сам пешеход не позаботится о своей жизни, то кто... Терпения родственникам... И нам пример на будущее – тем, кто за рулём, и тем, кто нет", - пишет just_dag.

"Уважаемые братья, не гоняйте, ради Аллаха. Садясь за руль, вы уже ответственные люди, вы за это в ответе перед Господом. Соблюдайте правила дорожного движения, пропускайте пешеходов и соблюдайте дистанцию, сколько можно этому повторяться, откройте глаза, примите меры", - отмечает marakfg. "Пешеходы, в тёмное время суток включайте в своих телефонах фонарики - действительно не видно человека. Конечно, скорость в населённых пунктах надо соблюдать и учитывать погодные условия - в такую погоду надо быть очень осторожным!" - советует islam_istina_i_.

"Печальный и закономерный итог, когда у действующих лиц отсутствуют культура и элементарные понятия о безопасности", - резюмирует ahtyman33.

Ранее "Кавказский узел" писал о других ДТП в Дагестане, в которых пострадавшими были пешеходы. Так, 11 ноября 2019 года в Избербаше водитель сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, после чего был задержан.