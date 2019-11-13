Задержан скрывшийся после наезда на ребенка дагестанский водитель

13 ноября 2019, 21:21

Житель Дагестана сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, после чего был задержан.

ДТП произошло днем 11 ноября в Избербаше. Девятилетняя девочка была сбита, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

"В результате наезда несовершеннолетняя доставлена в Избербашскую ЦГБ с переломом ноги. Водитель, совершивший наезд, установлен. Им оказался 31-летний житель села Уллубийаул Карабудахкентского района", - сообщается на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте были осуждены двое мужчин в Кабардино-Балкарии, которые сбили двух девочек на пешеходном переходе. Суд назначил им условные сроки.