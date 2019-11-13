13 ноября 2019, 21:21

Задержан скрывшийся после наезда на ребенка дагестанский водитель

Житель Дагестана сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, после чего был задержан.

ДТП произошло днем 11 ноября в Избербаше. Девятилетняя девочка была сбита, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

"В результате наезда несовершеннолетняя доставлена в Избербашскую ЦГБ с переломом ноги. Водитель, совершивший наезд, установлен. Им оказался 31-летний житель села Уллубийаул Карабудахкентского района", - сообщается на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте были осуждены двое мужчин в Кабардино-Балкарии, которые сбили двух девочек на пешеходном переходе. Суд назначил им условные сроки.

Примечание:

"Полицейский в Кабардино-Балкарии стал подозреваемым по делу о ДТП", "Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 ноября 2019, 22:41

13 ноября 2019, 22:36

13 ноября 2019, 22:29

13 ноября 2019, 21:18

13 ноября 2019, 21:07

  • Жители Грузии потребовали запретить добычу марганцевой руды у их села

    Протестующие жители села Шукрути блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к повреждению их домов. Представитель компании отвергает эти обвинения, он сообщил, что акция протеста привела к остановке производственного процесса.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи