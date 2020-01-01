Цотнэ Гамсахурдия. Фото: Пресс-служба Радио Азаттык (RFE/RL)

01 января 2020, 05:40

Цотне Гамсахурдия перевезен на лечение в Турцию

Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия, получивший ранения после нападения, перевезен в Стамбул.

Как сообщал "Кавказский узел", Цотне Гамсахурдия был госпитализирован 19 декабря после нападения, которое произошло в центре Тбилиси. Было возбуждено дело о попытке умышленного убийства, 20 декабря были задержаны пятеро подозреваемых. Состояние Гамсахурдии после двух операций оставалось тяжелым, сообщили врачи. По данным друзей и близких, Цотне Гамсахурдия опасался за свою жизнь, добиваясь наказания для предполагаемых убийц отца - первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии.

Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу комиссия по изучению обстоятельств смерти первого президента страны. В 2010 году комиссия отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила, что расследование возобновлено по статье об убийстве.

Цотне Гамсахурдия продолжает лечение в одной из американских клиник Стамбула, сообщила 31 декабря журналистам его супруга Анна Джабагури. По словам Джабаури, в Грузии находились турецкие врачи, которые оценили состояние Цотне и приняли решение перевезти его, информирует "Спутник Грузия".

Состояние здоровья Цотне Гамсахурдии остается стабильным, передает "Рустави 2".

По данным врачей, у Цотне колото-резаные раны груди, проникающее ранение с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в голову.

Напомним, что подозреваемым в нападении на сына первого президента Грузии предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и недонесении о преступлении. Четверым из них - Тато Гарибашвили, Георгию Сологашвили, Петре Купарадзе и Кахе Чхетиани, в качестве меры пресечения избран арест. Обвиняемый в недонесении о преступлении Торнике Кватадзе освобожден из зала суда.

Примечание:

"Врачи назвали тяжелым состояние Цотне Гамсахурдии", "Пять человек задержаны после покушения на Цотне Гамсахурдию", "Сын первого президента Грузии ранен в Тбилиси". 

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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