Открыто регулярное авиасообщение между Дагестаном и Саудовской Аравией

30 декабря 2019, 06:37

Дагестанский хадж-оператор "Марва-Тур" и Utair организовали регулярные авиарейсы из аэропорта Махачкалы в Джидду.

Как писал "Кавказский узел", для совершения хаджа в 2019 году были аккредитованы девять туроператоров, одним из них стал "Марва-Тур". Эти туроператоры снабжены индивидуальными сертификатами паломников с пятью степенями защиты, которые были введены в 2019 году во избежание злоупотреблений при распределении квот. Только по ним паломники будут допускаться на хадж, предупредила на своем сайте Хадж Миссия России. При этом эконом-вариант тура на хадж "Марва-Тур" предложил местным жителям за 2650 долларов (или более 172 тысяч рублей).

Первый самолет из аэропорта Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) вылетел 29 декабря. Загрузка рейса составила сто процентов, пишет ТАСС со ссылкой на директора хадж-оператора "Марва-Тур" (организует рейс совместно с авиакомпанией Utair) Булата Курбанова.

Обратный рейс планируется на 10 января. В дальнейшем полеты будут осуществляться дважды в неделю, однако при наличии спроса, по словам Курбанова, возможно увеличение частоты вылетов.

Стоимость перелета, по данным сайта авиакомпании Utair, составляет 15562 рубля по тарифу "Минимум", 17287 рублей по тарифу "Оптимум" и 19357 рублей по тарифу "Премиум". Ближайшие рейсы состоятся 10 января (вылет в 16.30 мск) и 11 января (вылет в 07.30 мск). Время в полете составляет четыре с половиной часа.

Отметим также, что в 2019 году Дагестан стал лидером по числу паломников на хадж. Мекку посетили около десяти тысяч жителей республики, причем половину из них составили женщины.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.