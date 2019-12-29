Рагда Ханиева не прошла в финал шоу "Голос"

29 декабря 2019, 08:06

Уроженка Ингушетии Рагда Ханиева проиграла полуфинал телешоу "Голос" на "Первом канале". Поклонники возложили вину за неудачу исполнительницы на ее наставника Сергея Шнурова.

Как писал "Кавказский узел", выступление уроженки Ингушетии Рагды Ханиевой в телешоу "Голос" вызвало в соцсетях споры о нарушении вайнахских правил приличия. Критики, к которым присоединились и авторитетные люди, потребовали, чтобы позволившая себе обняться с посторонними мужчинами Ханиева больше не называла себя ингушкой. В защиту Ханиевой выступили феминистки, которые указали на двойные стандарты в оценке действий мужчин и женщин. Анонимные поборники морали обратились к тейпу Ханиевых в Ингушетии с требованием "остановить" участницу телешоу "Голос" Рагду Ханиеву. Пользователи сети выступили против травли Ханиевой.

Жюри высоко оценило выступление Рагды Ханиевой в первом этапе восьмого сезона российского песенного шоу "Голос". После похвал один из них, Сергей Шнуров, взял девушку за руку. На видео, опубликованном 8 ноября на канале "Голос / The Voice Russia" в Youtube, видно, что затем Ханиеву обняли Полина Гагарина и Валерий Сюткин, а Валерий Меладзе взял ее за руку и поцеловал в щеку.

Ханиева выступила в полуфинале шоу "Голос 8" 27 декабря с песней "Нас не догонят" группы "Тату", в результате наставник команды Сергей Шнуров оценил выступление Рагды в 40 процентов, а ее соперника, москвича Антона Токарева, в 60 процентов, сообщили 28 декабря "Новости Ингушетии". В результате после поддержки телезрителей Ханиева получила 99 процентов голосов, а Токарев - 105 процентов, что не позволило ей продолжать участвовать в шоу.

После выступления Ханиевой продюсер Константин Меладзе раскритиковал Сергея Шнурова за то, что он неправильно использует возможности и талант Ханиевой, написало РИА "Новости".

"Сергей ключика к ней так и не нашел", - цитирует его издание. Меладзе отметил, что исполнительница поет "не совсем то, что хочет".

Сергей Шнуров, в свою очередь, заявил, что использовал потенциал Ханиевой в полной мере."Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился", - сказал наставник.

После публикации трансляции шоу с выступлением Ханиевой на канале "Голос / The Voice Russia" в Youtube Шнурова раскритиковали пользователи видеохостинга. По данным на 07.40 мск сегодня, видео посмотрели 165 167 раз, 3,3 тысячи пользователей поставили отметку "нравится", 680 - "не нравится".

"Девочка с прекрасным голосом, помню ее с детского "Голоса", но песни эти не для нее", - написала Татьяна Воронина.

"За весь сезон Рагде не дали спеть стоящую песню, которая бы ей подходила... Ох, ошиблась она с выбором наставника!!!" - прокомментировала Katy Katy.

"Такое ощущение, что специально показывали её отрицательные стороны", - согласилась с ней Кант Малуси.

"Сергей, к сожалению, не справился с талантом Рагды и просто завалил ее. Антону давались песни ровно под его голос, на Рагде ставились эксперименты", - считает Елена Харо.