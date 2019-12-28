Прокуратура потребовала для нальчанина Руслана Кашешова 11 лет колонии

28 декабря 2019, 15:15

Вина предпринимателя из Нальчика Руслана Кашешова в пособничестве ИГ* и хранении наркотиков и гранаты полностью доказана, заявила прокурор в Южном окружном военном суде. Доказательства противоречат друг другу и сами по себе говорят о фабрикации дела, возразила защита, потребовавшая полностью оправдать Кашешова.

Как сообщал "Кавказский узел", предпринимателя Руслана Кашешова задержали в Нальчике в июне 2018 года. По его словам, граната и пакет с наркотиками в его автомобиль были подброшены, а признание в незаконном обороте наркотиков, взрывчатки и пособничестве ИГ* он дал под пытками. Кроме того, его заставили признаться в том, что найденные у него граната и наркотики были получены от боевика Юрия Бицуева, которому задержанный также помогал деньгами, сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал". На заседании 11 ноября свидетель рассказал, что во время задержания под правым глазом обвиняемого был синяк, по его лицу текла кровь.

В ходе двух спецопераций в Нальчике 22 ноября 2015 года были убиты 14 предполагаемых боевиков. Силовики заявили, что все они были членами местной ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Среди убитых был Юрий Бицуев, которого силовики назвали лидером вооруженного подполья Кабардино-Балкарии.

На заседании Южного окружного военного суда 27 декабря гособвинитель заявила, что в 2015 году Кашешов передал в Нальчике Юрию Бицуеву восемь тысяч рублей, что квалифицировано следствием как финансирование незаконного вооруженного формирования. В том же году Кашешов согласился тайно перевозить Бицуева на машине, а также получил от него на хранение наркотики и гранату. В связи с этим эпизодом ему предъявлены обвинения в пособничестве терроризму, незаконном обороте наркотиков в крупном размере и обороте взрывчатых устройств.

Вина Кашешова в финансировании терроризма подтверждается признательными показаниями самого подсудимого и показаниями секретного свидетеля, отметила гособвинитель. По ее словам, свидетель пересказал доверительную беседу с Кашешовым, в которой обвиняемый сообщил о помощи "братьям-моджахедам". Кроме того, о связи Бицуева с Кашешовым свидетельствует засекреченная справка-меморандум из спецслужб, указал прокурор. В свою очередь, граната и наркотики были изъяты у Кашешова в присутствии понятых, заявила представитель обвинения.

Она попросила суд учесть и смягчающие обстоятельства, как то: положительные характеристики, отсутствие судимости, наличие жены и трех малолетних детей на иждивении. "Прошу признать Кашешова виновным и <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок год и шесть месяцев", - резюмировала прокурор.

Адвокаты назвали дело сфабрикованным

Адвокаты по соглашению Николай Качанов и Кязим Атабиев раскритиковали аргументы обвинения. Качанов отметил, что защита полностью отвергает знакомство Кашешова с Бицуевым, как и то, что Кашешов передавал боевику деньги. Все обвинение, считает защитник, строится на признательных показаниях Кашешова, выбитых у него под пытками, не согласующихся между собой и не проверенных на достоверность. Он указал, что место и время преступления в обвинительном заключении, разных показаниях Кашешова и в справке-меморандуме разнятся.

Адвокат Кязим Атабиев отметил, что согласно видеозаписи камеры наблюдения, Кашешов был задержан 22 июня 2018 года в 19 часов 45 минут, в то время как звонок в дежурную часть отдела полиции с просьбой выслать следственно-оперативную группу на место происшествия поступил 20 минут спустя. При этом, задержавшие подсудимого оперативники Чигиров и Шаов пояснили в суде, что СОГ был вызван сразу же после задержания Кашешова. Адвокат считает, что за эти 20 минут Кашешову подбросили наркотики и оружие. "Если не фальсификацией, то чем они там занимались 20 минут? На видео видно, как вокруг автомобиля Кашешова кружили оперативники, подходя то к своей служебной автомашине, то к автомашине Кашешова", - добавил он.

Атабиев подверг сомнению и протокол осмотра места происшествия, согласно которому Кашешов сразу же признался в том, что получил гранату и наркотики от Бицуева. "Пять свидетелей подписали данный протокол, и ни один из них [в суде] не сделал заявления по поводу Бицуева. Фамилию Бицуева Кашешову навязали [силовики], во время и после пыток", - заявил адвокат.

Видео с места задержания говорит и о том, что Кашешов не оказывал сопротивления, однако и в изоляторе временного содержания, и судмедэксперт зафиксировали у него кровоподтеки и ссадины, указал Атабиев. Он сделал вывод, что Кашешова пытали.

Неопровержимым доказательством фабрикации дела защита считает то, что МВД представило следствию результаты оперативной работы в отношении Кашешова, датированные 23 июня 2018 года, тогда как рапорт оперуполномоченного о признаках совершенного преступления был зарегистрирован 22 июня 2018 года, тем же числом датирован и протокол опроса Кашешова. "Акцентирую ваше внимание на том, что на момент регистрации рапорта <...> на было результатов оперативно-розыскных мероприятий, на которые он сослался в своем рапорте. Из рапорта также видно, что до получения результатов исследования <автор рапорта> знал, какое именно наркотическое вещество изъято у Кашешова, что говорит о многом", - подчеркнул адвокат. Защита потребовала исключить из дела показания анонима

Ключевого свидетеля обвинения, "Иванова", адвокат обвинил во лжи. В частности, Атабиев указал, что в 2014-2015 годах на месте суши-бара «Токио» в Нальчике, где, по словам "Иванова", последний познакомился с Кашешовым, был пустырь. "Уважаемый суд, только в 2016 году на указанном месте было воздвигнуто пятиэтажное здание, первый этаж которого с сентября 2016 года арендуется суши-баром «Токио». Данный факт подтверждается приобщенными к материалам дела фотографиями со спутника, а также постановлением Нальчикского городского суда", - сказал адвокат.

Атабиев также указал, что согласно заключению почерковедческой экспертизы из Пятигорска, подписи под протоколом допроса "Иванова" принадлежат разным людям, а объяснениям свидетеля, что у него "болела рука", доверять нельзя. Он напомнил присутствующим, что свидетель "Иванов" появился в деле, когда Кашешов отказался от признательных показаний, и оно стало "разваливаться". Атабиев попросил суд считать показания "Иванова" ненадлежащими.

Оба адвоката выразили уверенность в невиновности своего подзащитного и попросили суд полностью его оправдать.

Сам Руслан Кашешов в прениях заявил, что виновен не он, а силовики, которые подкинули ему барсетку с гранатой и наркотики, а затем пытали. "Испугавшись за себя и за своих близких, я решил оговорить себя, потому что считал, что выбираю меньшее из двух зол. Я не знал серьезности того, что я подписывал, и думал, что когда мы выйдем из кабинета, мы добьемся справедливости в суде. А сегодня прокурор предлагает мне 11 лет. Получается, когда я выйду, моему сыну будет 16 лет, дочери 12", - сказал подсудимый.

Поддержать Кашешова пришли его родные

На заседании присутствовали отец обвиняемого Умет Кашешов, мать Фатима Кашешова, а также четверо друзей и родственников, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на слушаниях.

Отец подсудимого Умет Кашешов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что препятствий для посещения СИЗО нет, условия содержания там "нормальные". Жалоб на здоровье у него нет, хронических заболеваний также нет. Руслан позитивный человек и не привык жаловаться, я его так воспитал", - сказал Умет Кашешов.

По словам Кашешова-старшего, бизнес его сына – тот самый суши-бар "Токио", теперь партнер Руслана Кашешова занимается им в одиночку. Кашешовы не исключают, что процесс против их сына связан с попыткой отнять бизнес, но отметили, что с партнером у их сына доверительные отношения.

У Руслана Кашешова жена и трое несовершеннолетних детей, которые теперь, после ареста мужа, находятся на иждивении родственников. Младшая дочь родилась уже во время судебного процесса, у нее есть серьезное заболевание сердца. Как считает Фатима Кашешова, это произошло из-за стресса, который ее невестка испытала из-за ареста мужа.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.