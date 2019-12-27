27 декабря 2019, 10:34

Свидетель Иеговы* Вячеслав Осипов освобожден из-под ареста в Волгограде

Волгоградский облсуд согласился сегодня с просьбой защиты освободить из-под стражи Свидетеля Иеговы* Вячеслава Осипова и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщал "Кавказский узел", Вячеслав Осипов, а также другие Свидетели Иеговы* - Валерий Рогозин, Сергей Мельник и Игорь Егозарян были взяты под стражу с 17 мая, а 6 декабря суд продлил им арест до 13 февраля. Следователи сочли их причастными к деятельности экстремистской организации. Родные верующих жаловались на запрет свиданий с ними. 26 декабря суд заменил меру пресечения в виде ареста на запрет определенных действий Валерию Рогозину, Сергею Мельнику и Игорю Егозаряну. Решение суда воодушевило их родственников и единоверцев.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста принял решение ликвидировать все организации "Свидетели Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Информацию о событиях, связанных с  этим иском Минюста, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда Центрального района от 6 декабря, который продлил арест Вячеславу Осипову на два месяца. "Суд заменил меру пресечения Осипову на запрет определенных действий, его должны выпустить из СИЗО", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

Адвокат Тимофей Широков, не участвующий в делах Свидетелей Иеговы*, ранее рассказал "Кавказскому узлу", что мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий регламентируется статьей 105.1 УПК России. Она была введена после того, как президент России в апреле 2018 года подписал закон о внесении соответствующих изменений в кодекс. Согласно новой статье, суд может запретить обвиняемому или подозреваемому покидать пределы жилья, посещать определенные места, общаться с некоторыми людьми, использовать средства связи и Интернета.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена.

Примечание:

"Старейшина Свидетелей Иеговы* в Черкесске арестован до 11 февраля", "Свидетель Иеговы* из Сочи Вячеслав Попов оставлен под арестом", "Суд продлил арест одному из задержанных в Сочи Свидетелей Иеговы*".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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