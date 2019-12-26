Представители НПО назвали "сырым" законопроект о предотвращении домашнего насилия

26 декабря 2019, 05:38

Участники круглого стола в Махачкале обсудили, как могут помочь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, государство и бизнес. Опрошенные "Кавказским узлом" представители некоммерческих организаций считают, что законопроект о домашнем насилии имеет множество недостатков.

В Махачкале 25 декабря прошёл круглый стол, посвящённый запуску федерального проекта «ЗАрождение», сообщает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Ассоциация организаций по защите семьи (АОЗС), включающая в свой состав 90 семейно-ориентированных НКО из всех федеральных округов России, оказывает методическую, информационную и иную поддержку членам АОЗС - Центрам защиты материнства, СО НКО, работающих с молодыми и многодетными семьями, предлагает эффективные формы общественно-государственного партнерства. Проект «ЗАрождение» направлен на создание модели семейно-ориентированного кластера для интеграции деятельности и системности действий семейно-ориентированных НКО и государственного секторов с привлечением СМИ и бизнеса для решения вопросов по улучшению демографического положения в регионах, говорится в описании проекта на сайте Фонда президентских грантов.

В описании также указано, что пилотными регионами проекта являются Волгоградская область и Дагестан, а также Ивановская и Мурманская области, Алтайский край, республика Мордовия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Размер гранта - 3 853 500 рублей, софинансирование - 911 500 рублей, перечислено Фондом на реализацию проекта - 3 581 040 рублей. Сроки реализации программы - с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Участие в круглом столе приняли представители Центра защиты материнства и детства, члены Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана, предприниматели.

10 мая полицейские в Махачкале начали расследование нападения мужчины на Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе", в котором укрывалась с детьми его жена, пострадавшая от домашнего насилия. В приюте сообщили, что угрозы от мужей таких женщин поступают часто.

Участники мероприятия обсудили необходимость взаимодействия некоммерческих организаций, госструктур и представителей бизнес-сообщества республики в деле формирования социально-ориентированного бизнеса, в частности, помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках круглого стола Агентство по предпринимательству и Центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» подписали соглашение о проведении конкурса «Топ-10 социально ответственного бизнеса». По данным организаторов, это мероприятие пройдет в рамках ежегодного конкурса «100 лучших предпринимателей».

Представитель шелтера сообщила о новом проекте

По словам представителя "Теплого дома на горе" Залины, в настоящее время центр реализует новый проект под названием "Переоденемся в новую жизнь", в рамках которого женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут обучаться "швейному делу".

«Они будут шить вещи. (Мы) будем представлять их в магазинах-партнерах, которые согласились с нами работать. Это будет и помощь женщина в трудной ситуации, чтобы они могли найти себе работу, и, соответственно, реклама магазинам», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что часть вырученных от продажи одежды средств пойдет на поддержку самого центра и его обучающих программ. Центр также проводит переговоры с предпринимателями по внедрению других профессиональных обучающих курсов.

По словам Залины, главная задача обучения в центре - чтобы его подопечные после выхода из шелтера имели специальность и смогли устроиться на работу. На данный момент реабилитацию в центре проходят четыре женщины.

Директор "Теплого дома на горе" рассказала про его подопечных

Центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» функционирует с 2017 год и является в Дагестане единственным в своем роде, рассказала корреспонденту «Кавказскому узлу» директор шелтера Евгения Величкина.

По ее словам, с начала 2019 года в шелтер обратились более 50 женщин и детей. В основном этом жертвы домашнего насилия.

Для того, чтобы обратиться в центр, по словам Величкиной, женщине достаточно иметь при себе паспорт и свидетельства о рождении детей. «Если же у женщины нет (документов), например, если сбежала, потеряла их, то мы, конечно, принимаем ее без документов и помогаем восстановить их», - отметила она.

В шелтере разрешено находиться три месяца, но в дальнейшем представители центра следят за жизнью своих подопечных. «Мы за это время пытаемся трудоустроить ее, устроить ее детей в детский сад или в школу, смотря по возрасту»,- сообщила директор центра.

"Теплый дом на горе" осуществляет социальную реабилитацию подопечных, предлагает помощь психолога, юридическую и гуманитарную помощь продуктами и одеждой, сообщила директор центра.

В большинстве своем, по ее словам, в центр попадают женщины, которых не поддержали родственники, или сироты, у которых этих родственников нет, отметила Величкина. Каждый второй подопечный "Теплого дома на горе" попал туда из-за агрессии со стороны членов семьи. Причем обращаются не только жительницы Дагестана, но и женщины из соседних регионов.

Правоохранительные органы в большинстве случаев не стремятся возбудить уголовное дело, несмотря на то, что заявления от жертв домашнего насилия поступают, рассказала Величкина.

По ее словам, сотрудникам центра нередко приходится заниматься переправкой жертв домашнего насилия из других регионов в Дагестан, например, недавно был обеспечен приезд в центр женщины из одного из регионов Северо-Кавказского федерального округа, пережившей домашнее насилие. «Мы ее контролировали по телефону. Вызвали ей такси, чтобы она доехала до Дагестана. Она приехала беременная и с ребенком», - рассказала Величкина.

Через несколько дней «из-за зависимости от своего мужа» сказала ему адрес, и тот приехал в приют, чтобы забрать ее и ребенка. Величкина отметила, что женщина ушла с мужем, понимая, что рукоприкладство со стороны супруга продолжится.

«Они сели в машину. Машина заехала за угол. Мы вышли на балкон смотреть и увидели его руку, которая замахивается на нее. Он тут же ее ударил, как только она села в машину», - рассказала Величкина. По ее словам, героиня данной истории работала преподавателем в вузе.

Еще одна подопечная центра забеременела вне брака. Когда родственники узнали о том, что она беременна, ей предложили отдать ребенка в другую семью. В итоге от женщины отказались все родственники, а после родов те, кто уговаривал ее отдать младенца в другую семью, у нее этого ребенка забрали. «Ее положили в роддом по документам той женщины, которая заберет ребенка. Потом, в итоге они этого ребенка забрали без ее желания», - рассказала директор центра.

По словам Величкиной, потом подопечная центра вышла замуж за отца ребенка, и они вместе начали его поиски. «Возбудили дело. Провели анализ ДНК, который показал, что, действительно, она - родная мать этого ребенка, а ее муж – отец этого ребенка»,- рассказала Величкина.

Родителям, по ее словам, также удалось доказать, что отказа официального от ребенка не было, а документы о рождении были получены подложным путем. Однако органы опеки отказали возвращать ребенка, мотивируя тем, что ребенок находится в хороших условиях и называет других людей "папой" и "мамой". На данный момент супружеская пара продолжается пытаться вернуть ребенка и ищет адвоката.

Татьяна Савина рассказала о недостатках законопроекта о превенции домашнего насилия

По мнению юриста проекта "Правовая инициатива" Татьяны Савиной, законопроект о превенции домашнего насилия, который сейчас обсуждают законодатели, является ответом на давно назревшую проблему, которая в нашем обществе долгое время замалчивалась.

«К сожалению, из первоначального текста законопроекта, который предлагался рабочей группой, были исключены несколько важнейших положений. Сейчас тот текст, который опубликован для обсуждения на сайте Совета Федерации, имеет много противоречий и мало смысла», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Доработку разрабатываемого в России законопроекта о домашнем насилии обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы обещали не затягивать его внесение в Госдуму. Ранее побои "в отношении близких лиц" фигурировали в статье 116 УК РФ (побои), но два года назад президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации", который вступил в силу 7 февраля 2017 года. Согласно поправкам, побои, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", если они совершены впервые, перешли из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и наказываются штрафом в 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами.

По мнению Савиной, первым недостатком данной редакции является то, что “семейно-бытовое насилие” определено так, что из-под действия закона полностью исключаются все виды физического насилия (так как они содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления), а также экономическое насилие и преследования, которые по-прежнему остаются неурегулированными).

«Такая редакция не соответствует международным стандартам, согласно которым государство обязано бороться со всеми формами домашнего насилия», - указала она.

Вторым недостатком, по словам Савиной, является то, что закон не распространяется на отношения между сожителями и бывшими сожителями, у которых нет совместных детей, а также на отношения партнеров, которые не живут совместно.

«То есть фактически огромная категория лиц, которые часто оказываются в ситуации домашнего насилия, остается без защиты законы. Также в законопроект необходимо внести поправки, предусматривающие обязанность по обучению и подготовке сотрудников полиции, следователей, врачей и других субъектов профилактики, а также предусмотреть механизм межведомственного взаимодействия между разными субъектами профилактики. Кроме того, закон должен предусматривать доступ потерпевших к бесплатной юридической помощи и социальным услугам.», - отметила она.

Юрист уверена, что главное положительным нововведением законопроекта станет защитное предписание агрессору.

«Сейчас у нас нет никакого аналога этой меры, поэтому фактически сейчас жертвы насилия не могут получить никакой защиты. Защитное предписание позволит обезопасить жертву, изолировать от нее агрессора, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию насилия. Законопроект предусматривает два вида предписаний – срочное, которое выдается полицией на срок 30 суток, и судебное, которое выдается судом на срок до года. Предписание запретит нарушителю совершать насилие, контактировать с потерпевшим лицом, пытаться выяснить его местонахождение. В дополнение к этому судебное предписание также может обязать нарушителя пройти специализированную психологическую программу, покинуть место совместного жительства, передать потерпевшему его личное имущество», - рассказала она, добавив, что целесообразно ввести запреты приближаться к пострадавшему ближе чем на 50 метров, посещать место проживания пострадавшего, места работы, учебы, лечения, а также вступать в контакты с пострадавшим через третьих лиц.

«Также важно, чтобы за нарушение защитного предписания была установлено строгое наказание. Сейчас законопроект предусматривает только административную ответственность за нарушение предписания. Важно, чтобы это был не маленький штраф в три тысячи рублей, который вряд ли способен сдержать агрессора, а более серьёзные меры, например, арест, а случае повторного нарушения – уголовная ответственность», - полагает Савина.

Она выразила надежду, что по итогам общественных обсуждений в текст законопроекта будут внесены необходимые изменения, и получится реально эффективный закон, защищающий жертв насилия.

Савина также считает очень важным, чтобы все общество, в том числе и бизнес, обращали внимание на проблему домашнего насилия и помогали потерпевшим.

«Например, в Москве служба такси Ситимобил запустила бесплатные поездки для жертв домашнего насилия до центра помощи «Насилию.нет». Помогать можно, также делая пожертвования некоммерческим организациям, оказывающим социальную и юридическую помощь жертвам насилия. Хочется, чтобы таких инициатив было все больше, и чтобы все больше бизнес-компаний, блогеров, публичных людей включались в эту борьбу», - подчеркнула она.

Савина также указала, что домашнее насилие - это преступление, не нужно мириться с этим, не нужно молчать.

«Всем, кто оказался в ситуации домашнего насилия, хочется сказать, что ты не одна/один. Если Вы подверглись насилию, обратитесь в полицию с устным или письменным заявлением о том, что с вами произошло и просьбой привлечь нарушителя к ответственности. Вы также можете обратиться в поликлинику или травмпункт за медицинской помощью. Обязательно сообщите врачу все детали произошедшего, кто вам причинил боль, покажите все повреждения и попросите их подробно описать в акте осмотра», - перечислила она ряд мер.

По ее словам, существует несколько организаций, готовых помочь и оказать бесплатно необходимую психологическую, социальную, юридическую помощь.

«8 800 7000 600 – всероссийский телефон доверия для женщин, переживших насилие (можно звонить из любого региона бесплатно). 8 800 2000 122 – общефедеральный детский телефон доверия (бесплатный номер). На сайте «Насилию.нет» есть карта помощи с адресами центров по всей России. Там можно найти контакты центров на Кавказе, которые оказывают помощь пострадавшим от насилия, nasiliu.net/karta-pomoshhi/», - упомянула Савина данные о сервисах помощи жертвам насилия.

Агунда Бекоева назвала законопроект "сырым"

Руководитель движения «Хотæ» в Северной Осетии Агунда Бекоева считает, что законопроект в том виде, в котором общественность его получила, является «сырым», так как в нем толком ничего не прописано.

«Мне лично это не нравится. И, судя по тем экспертным мнениям, что я читала, законопроект не нравится никому. Я сама не юрист, но доверяю тем источникам, которые неодобрительно отзываются о проекте закона», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", указав, что главный недостаток промежуточной версии законопроекта именно в том, что многие детали не прописаны.

«Хотя до 15 декабря общественность могла вносить предложения и поправки, но это было затруднительно из-за того, что сам текст закона очень «сырой»... Мы просто в замешательстве... Но тем не менее считаем, что оставаться без такого закона нельзя, нельзя оставаться без такого явления, как защитный ордер. В обществе давно созрел спрос на такого рода инструменты», - пояснила Бекоева.

Главным достоинством законопроекта Кира Васильева назвала введение охранных ордеров

Руководительница женского общественного движения «Надежда» из Краснодарского края Кира Васильева считает, что, несмотря на разноречивые комментарии, достоинством нового законопроекта является введение охранных ордеров.

«То, что в случае домашнего насилия насильнику будут выдаваться охранные ордера, в соответствии с которыми он не сможет к жертве приблизиться на определенное расстояние, я, конечно, приветствую, потому что это превентивная мера, профилактическая. Она, конечно, не означает, что тут же мы искореним это всё, но это все-таки уже движение некоторое вперед», - отметила она.

Она раскритиковала мнение о том, что нельзя вмешиваться во внутренние дела семьи.

«Тогда возникает вопрос, а как можно предотвратить ... насилие, не вмешиваясь в семью? ... Я, как руководитель женской организации, занимаюсь профилактикой. Но мы не внедряемся в семью, мы отвечаем только на запросы женщины. Если сигнал поступает от семьи к нам, значит, это мы расцениваем как заявку. Работать с этой семьей можно и нужно» - сказала Васильева.

Среди недостатков законопроекта она отметила незначительную роль полиции и других правоохранительных органов в вопросе предотвращения домашнего насилия.

«Органы полиции ... очень неохотно идут в те семьи, от которых поступает сигнал... Чтобы возбудили уголовное дело, надо, чтобы были нанесены средней тяжести и даже лёгкие телесные повреждения, для этого женщина должна идти снимать побои Вот это я считаю недостаток закона, потому что надо собрать массу документов. Доказательную базу должна собирать женщина, а вообще-то доказательную базу должны собирать органы правопорядка, полиция», - полагает Васильева.

Она отметила, что сейчас правозащитные организации, работающие по теме домашнего насилия, собирают подписи, чтобы внести ряд поправок, среди которых, в частности, необходимость проводить специальную работу не только с жертвами насилия, но и с самими насильниками.

Она дала несколько советом женщинам, которые "не собираются мириться с домашним насилием".

«Она должна знать обязательно телефоны первичных центров, где она могла бы на 2-4 дня укрыться вместе с детьми вместе... Она должна знать кого-то из соседей, чтобы её приютил. Куда она должна спрятать документы, чтобы они были недоступны, куда она должна спрятать ключи запасные, чтобы можно было в квартиру попасть, где она проживает и так далее», - рассказала Васильева.