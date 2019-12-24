Смягчен приговор пятерым осужденным по делу "Хизб ут-Тахрир"*

24 декабря 2019, 17:09

Верховный суд сократил на полгода наказание пятерым жителям Крыма, осужденным за причастность к запрещенной в России по решению суда и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Как писал "Кавказский узел", 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд огласил обвинительный приговор жителям Крыма, которые были признаны членами организации "Хизб ут-Тахрир"* и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет.

Несмотря на ненасильственный характер организации, "Хизб ут-Тахрир" (Партия исламского освобождения)* запрещена в целом ряде стран мира. В России она признана террористической, в Казахстане, Киргизии и Таджикистане — экстремистской, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке об организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*".

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сегодня на шесть месяцев снизила наказание всем пятерым осужденным. "В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в силу", - заявила представитель суда, слова которой приводит ТАСС.

В результате срок наказания для Теймура Абдуллаева, которого суд счел руководителем ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Симферополе, составил 16,5 года колонии строгого режима. Для Рустема Исмаилова срок наказания составил 13,5 года, для Узеира Абдуллаева - 12,5 года, для Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова - по 11,5 года. Защита осужденных намерена обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека и других международных инстанциях, передает "Интерфакс".

Отметим, свою вину подсудимые не признали. На первом заседании суда по этому делу Теймур Абдуллаев назвал обвинения ложными и имеющими цель оправдать репрессивную машину против мусульман Крыма, сообщил ранее присутствовавший тогда в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

"Хизб ут-Тахрир"* признана террористической организацией безосновательно, считает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "За организацией не отмечено ни одного террористического акта. В ряде стран Европы она существует законно", – заявила ранее Ганнушкина.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о другом процессе по делу жителей Крыма, обвиняемых в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир"*. Так, 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых обвиняемых в подготовке свержения конституционного строя и причастности к "ялтинской ячейке" "Хизб ут-Тахрир"* к длительным срокам лишения свободы. Один из них, член "Крымской контактной группы по правам человека" Эмир-Усеин Куку, получил 12 лет колонии строгого режима. Защита назвала приговор политически мотивированным. Европейский союз потребовал отменить приговор, указав на то, что "Хизб ут-Тахрир"* запрещена в России, но не на Украине, частью которой организация считает Крым. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - "Хизб ут-Тахрир" - организация признана террористической и запрещена в России судом.