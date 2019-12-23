Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

23 декабря 2019, 08:59

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны 23 раза за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 21 по 22 декабря Минобороны Азербайджана зафиксировало 23 обстрела своих позиций.

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза с 22 по 23 декабря, были применены снайперские винтовки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, а также на безымянных высотах в этом и Гедабекском районах, отмечает ведомство.