Обмундирование. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

23 декабря 2019, 08:59

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны 23 раза за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 21 по 22 декабря Минобороны Азербайджана зафиксировало 23 обстрела своих позиций.

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза с 22 по 23 декабря, были применены снайперские винтовки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, а также на безымянных высотах в этом и Гедабекском районах, отмечает ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.40 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Вооруженное противостояние в зоне карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии, произошло в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на договоренность о прекращении огня, в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Минобороны Армении заявило об обстреле села с азербайджанской стороны".

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