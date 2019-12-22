22 декабря 2019, 09:45
Азербайджан сообщил об обстрелах сел на границе с Арменией
Позиции азербайджанской армии в зоне конфликта были обстреляны 23 раза, в том числе в двух приграничных селах, заявило Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", что с 20 по 21 декабря Минобороны Азербайджана зафиксировало 22 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 180 обстрелах за неделю с 15 по 21 декабря.
С 21 по 22 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза, были применены снайперские винтовки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Мезем, Гызылгаджылы и на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, расположенных на подконтрольной властям Нагорного Карабаха территории, следует из сообщения.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.10 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.
Обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии, произошло в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях. происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на спецаильной тематической странице "Карабах: худой мир или война".