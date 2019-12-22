22 декабря 2019, 09:45

Азербайджан сообщил об обстрелах сел на границе с Арменией

Позиции азербайджанской армии в зоне конфликта были обстреляны 23 раза, в том числе в двух приграничных селах, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", что с 20 по 21 декабря Минобороны Азербайджана зафиксировало 22 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 180 обстрелах за неделю с 15 по 21 декабря.

С 21 по 22 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза, были применены снайперские винтовки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Мезем, Гызылгаджылы и на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, расположенных на подконтрольной властям Нагорного Карабаха территории, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.10 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии, произошло в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях. происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на спецаильной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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