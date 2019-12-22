Азербайджан сообщил об обстрелах сел на границе с Арменией

22 декабря 2019, 09:45

Позиции азербайджанской армии в зоне конфликта были обстреляны 23 раза, в том числе в двух приграничных селах, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", что с 20 по 21 декабря Минобороны Азербайджана зафиксировало 22 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 180 обстрелах за неделю с 15 по 21 декабря.

С 21 по 22 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза, были применены снайперские винтовки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Мезем, Гызылгаджылы и на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, расположенных на подконтрольной властям Нагорного Карабаха территории, следует из сообщения.