22 декабря 2019, 18:52

Пикетчик в Лермонтове призвал документально подтвердить отказ от проекта химзавода

Власти должны официально отменить решение о выделении участка земли для строительства нитроцеллюлозного завода, а не ограничиваться заявлениями об отказе от этих планов, заявил участник одиночного пикета в Лермонтове.

Как писал "Кавказский узел", около 150 противников строительства нитроцеллюлозного завода 17 декабря вышли на митинг в Лермонтове с требованием об отставке главы городской администрации Станислава Полуляха и его заместителя. Мэр утратил доверие горожан, когда не вынес вопрос о заводе на общественное обсуждение, поэтому лермонтовцы не верят заявлениям инвестора и властей о переносе строительства.

Секретарь местного райкома КПРФ Владимир Рябченко вышел сегодня днем на площадь Ленина в Лермонтове с одиночным пикетом. Активист стоял недалеко от городской ёлки с плакатом: "Господа правители, прислушайтесь к мнению народа".

"На митинге 17 декабря в Лермонтове мы сообщили о нашей первой победе – губернатор заявил, что власти и инвестор отказались от мысли строить у нас этот завод. Но они не хотят отменить постановление №588 о выделении земли под это строительство, не хотят успокоить народ. Поэтому мы продолжаем борьбу до полной победы", - сказал Рябченко корреспонденту "Кавказского узла".

В ноябре экологи и активисты начали сбор подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы. Химзавод может поставить под вопрос курортный статус региона Кавминвод, где расположен Лермонтов, считают экологи. Местных жителей не успокоили встречи с чиновниками и заверения губернатора в том, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы.

Примечание:

"Суд принял сторону мэрии в вопросе о митинге в Лермонтове", "Активисты обжаловали распоряжение выделить землю под химзавод в Лермонтове", "Противник строительства химзавода в Лермонтове обвинил власти в давлении".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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