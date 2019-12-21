Семья связала нападение на Цотне Гамсахурдию с делом о гибели его отца

21 декабря 2019, 01:38

Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия опасался за свою жизнь, добиваясь наказания для предполагаемых убийц отца, заявили его друзья и родные.

Как писал "Кавказский узел", Цотне Гамсахурдия был госпитализирован 19 декабря после покушения в центре Тбилиси. Полиция завела дело о попытке умышленного убийства. Состояние Гамсахурдии после двух операций остается тяжелым, сообщили врачи.

Семья Гамсахурдия и его друзья не исключают, что нападение на него связано с делом о гибели первого президента Грузии. "Цотне еще в прошлом году неоднократно говорил мне и другим друзьям о возможном его убийстве. Он это связывал с приездом из России человека, приближенного к властям. Это связано с делом о гибели его отца Звиада Гамсахурдия", - приводит слова друга Цотне Гамсаурдиа Вахтанга Гелашвили в эфире "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

В последний год Цотне Гамсахурдия часто говорил о том, что власти ничего не предприняли для наказания виновных в смерти его отца, отмечают родные.

"В последнее время он говорил, что прокуратура ничего не предприняла в отношении убийц нашего отца, первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Я не знаю, почему они ничего не предприняли, ведь они обещали нам провести расследование, когда мы проводили голодовку в здании прокуратуры", - сказал старший брат Цотне Константин Гамсахурдиа корреспонденту "Кавказского узла".

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств смерти Гамсахурдии. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье об убийстве.

Константин Гамсахурдия не знает, поступали ли угрозы его брату, но отвергает предположение о связи покушения с его бизнесом. Цотне Гамсахурдия владеет небольшой винодельческой компанией, которая производит 500-600 бутылок вина в год. "Он не представлял ни для кого конкуренции, это не такой серьезный бизнес", - заверил Константин Гамсахурдия.

По словам брата, Цотне находится в критическом состоянии - он подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозную кому. Во время нападения ему нанесли шесть ранений: два в область сердца, и четыре в область головы, у него сломана кость черепа. Трепанацию черепа провели из-за необходимости откачать гематомы, образовавшиеся внутри черепа.

"Кавказский узел" писал, что Цотне Гамсахурдия в 2009 году был осужден на 9,5 года по обвинению в покушении на жизнь своего соседа в бытовой ссоре. Кроме того, его признали виновным по делу о взятке сотруднику тюрьмы за переправку корреспонденции. В 2012 году суд увеличил ему срок заключения до 13 лет и 2 месяцев. Гамсахурдия также обвинялся в шпионаже в пользу России и участии в антиправительственном заговоре. В октябре 2012 года Михаил Саакашвили, который был в то время президентом Грузии, помиловал Цотне Гамсахурдию.