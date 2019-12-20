20 декабря 2019, 09:59
Швейная фабрика сгорела в Нальчике
Пожар на площади 300 квадратных метров произошел на частной швейной фабрике в Нальчике, пострадавших нет.
Здание фабрики на улице Чернышевского загорелось поздно вечером 19 декабря. Пожарным удалось потушить огонь только к 3.00 мск.
"Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Ведомство не предоставило информацию о сгоревшей фабрике. О том, сколько людей на ней работали, не сообщается.
Ранее "Кавказский узел" писал о крупном пожаре на Центральном (Зеленом) рынке Нальчика в апреле 2018 года. Материальный ущерб понесли 427 предпринимателей. Прокуратура заявила, что наиболее вероятной причиной пожара является поджог. В октябре этого года прокуратура потребовала наказать следователей за то, что они превысили разумные сроки расследования дела о пожаре.
"Умер пострадавший при взрыве в Чегеме ребенок", "Потушен пожар на газопроводе в Нальчике", "Жильцы пятиэтажки в Нальчике эвакуированы в связи с пожаром".
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