Швейная фабрика сгорела в Нальчике

20 декабря 2019, 09:59

Пожар на площади 300 квадратных метров произошел на частной швейной фабрике в Нальчике, пострадавших нет.

Здание фабрики на улице Чернышевского загорелось поздно вечером 19 декабря. Пожарным удалось потушить огонь только к 3.00 мск.

"Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ведомство не предоставило информацию о сгоревшей фабрике. О том, сколько людей на ней работали, не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал о крупном пожаре на Центральном (Зеленом) рынке Нальчика в апреле 2018 года. Материальный ущерб понесли 427 предпринимателей. Прокуратура заявила, что наиболее вероятной причиной пожара является поджог. В октябре этого года прокуратура потребовала наказать следователей за то, что они превысили разумные сроки расследования дела о пожаре.