16 октября 2019, 15:40

Прокуратура потребовала наказать следователей по делу о поджоге рынка в Нальчике

Превышены разумные сроки расследования дела о пожаре на центральном рынке Нальчика, считает прокуратура, назвавшая работу следователей неэффективной. Инициаторами прокурорской проверки стали предприниматели, лишившиеся имущества во время пожара.

Как сообщал "Кавказский узел", пожар на Центральном (Зеленом) рынке Нальчика произошел в апреле 2018 года. Материальный ущерб понесли 427 предпринимателей. В июне 2018 года прокуратура заявила, что наиболее вероятной причиной пожара является поджог.

Пострадавшие в результате пожара предприниматели пожаловались, что лишились единственного источника дохода. Отказ властей компенсировать ущерб вызвал у них негодование, а предложенная материальная помощь в размере 30 тысяч рублей - смех.

На ход расследования пожаловались авторы переданного в прокуратуру коллективного обращения. Рассмотрев это обращение, прокуратура Кабардино-Балкарии согласилась с изложенными там доводами. "Установлено, что по делу Следственным управлением УМВД России по городу Нальчик расследование проводится неэффективно, нарушены разумные сроки", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Начальнику следственного управления указано устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц, отмечено в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что обращение подали работавшие на рынке предприниматели, сообщил сегодня "Обзор".

На сайтах республиканских управлений Следкома и МВД по состоянию на 15.40 мск 16 октября не появилось реакции на представление прокуратуры.

Примечание:

"Заявление властей о нарушениях на ярмарке в Нальчике вызвало критику пользователей Instagram", "Пожар на рынке в Нальчике спровоцировал дискуссию в соцсетях", "Прокуратура признала территорию Козьего рынка муниципальной собственностью".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 октября 2019, 16:31

16 октября 2019, 16:12

16 октября 2019, 14:41

16 октября 2019, 13:46

16 октября 2019, 12:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи