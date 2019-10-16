Прокуратура потребовала наказать следователей по делу о поджоге рынка в Нальчике

16 октября 2019, 15:40

Превышены разумные сроки расследования дела о пожаре на центральном рынке Нальчика, считает прокуратура, назвавшая работу следователей неэффективной. Инициаторами прокурорской проверки стали предприниматели, лишившиеся имущества во время пожара.

Как сообщал "Кавказский узел", пожар на Центральном (Зеленом) рынке Нальчика произошел в апреле 2018 года. Материальный ущерб понесли 427 предпринимателей. В июне 2018 года прокуратура заявила, что наиболее вероятной причиной пожара является поджог.

Пострадавшие в результате пожара предприниматели пожаловались, что лишились единственного источника дохода. Отказ властей компенсировать ущерб вызвал у них негодование, а предложенная материальная помощь в размере 30 тысяч рублей - смех.

На ход расследования пожаловались авторы переданного в прокуратуру коллективного обращения. Рассмотрев это обращение, прокуратура Кабардино-Балкарии согласилась с изложенными там доводами. "Установлено, что по делу Следственным управлением УМВД России по городу Нальчик расследование проводится неэффективно, нарушены разумные сроки", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Начальнику следственного управления указано устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц, отмечено в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что обращение подали работавшие на рынке предприниматели, сообщил сегодня "Обзор".

На сайтах республиканских управлений Следкома и МВД по состоянию на 15.40 мск 16 октября не появилось реакции на представление прокуратуры.