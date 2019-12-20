20 декабря 2019, 00:17

Ростовский суд смягчил приговор полицейскому за прикрытие игорного бизнеса

Суд Ростовской области смягчил приговор высокопоставленному сотруднику экономической полиции региона Владимиру Иванченко, осужденному по делу о получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности в Азове.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 апреля следователи сообщили, что суд заключил под стражу высокопоставленного полицейского, подозреваемого в получении взяток от жителя Азова за непринятие мер к пресечению незаконной игорной деятельности и "общее покровительство". Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и лишил права занимать должности на госслужбе на шесть лет (приговор был 31 октября, не в день публикации).

Защита обжаловала приговор. Коллегия Ростовского областного суда также признала Иванченко виновным, однако смягчила приговор Азовского городского суда на шесть месяцев - до 8 лет колонии, проинформировали 19 декабря корреспондента «Кавказского узла» в пресс-службе ведомства.

Комментариями Владимира Иванченко и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Напомним, по версии обвинения, с 2016 по 2017 год Иванченко, находясь в Азове, систематически получал взятки от местного жителя, организовавшего незаконную игорную деятельность, на общую сумму более 3 миллионов рублей. Иванченко, по данным следствия, был задержан при получении очередной части взятки. Свою вину Иванченко не признал и заявил о самооговоре, пишет издание 1Rnd.

Примечание:

"Суд отказался ужесточить наказание ростовским налоговикам", "Замначальника отдела полиции в Шахтах задержан по делу о взятках", "Адвокат в Ростове-на-Дону помещена под домашний арест по делу о взятке".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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